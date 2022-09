Адель, Питер Джексон, Барак Обама и Чедвик Боузман получили первые «Эмми»

Церемония вручения премии «Эмми» в категориях Creative Arts состоялась в Лос-Анджелесе. Одним из триумфаторов вечера стала певица Адель, чей фильм-концерт «Вечер с Адель» удостоился пяти наград.

Пять «Эмми» получил и документальный сериал Питера Джексона «The Beatles: Get Back», в том числе в номинациях «лучший документальный фильм» и «лучший режиссер», три приза – концерт в перерыве «Супербоула 2022» с участием Эминема, Кендрика Ламара, Мэри Джей Блайдж, Доктора Дре и Снуп Догга.

Среди других победителей – рэперша Лиззо с ее реалити-шоу «Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls», телеверсия модного шоу Рианны «SavageXFenty», американская версия шоу «Голос» и бывший президент США Барак Обама за озвучку документального фильма Netflix «Our Great National Parks». Лучшим анимационным сериалом стал «Аркейн», мини-сериалом «Любовь, смерть и роботы», а актер Чедвик Боузман получил «Эмми» посмертно за озвучку персонажа анимационного сериала «Что если?..» Marvel и Disney+.

74-я церемония вручения премии «Эмми» в основных номинациях состоится 12 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC и, впервые, на Peacock.

Источник: InterMedia