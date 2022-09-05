Звёзды

Адель, Питер Джексон, Барак Обама и Чедвик Боузман получили первые «Эмми»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Церемония вручения премии «Эмми» в категориях Creative Arts состоялась в Лос-Анджелесе. Одним из триумфаторов вечера стала певица Адель, чей фильм-концерт «Вечер с Адель» удостоился пяти наград.

Пять «Эмми» получил и документальный сериал Питера Джексона «The Beatles: Get Back», в том числе в номинациях «лучший документальный фильм» и «лучший режиссер», три приза – концерт в перерыве «Супербоула 2022» с участием Эминема, Кендрика Ламара, Мэри Джей Блайдж, Доктора Дре и Снуп Догга.

Среди других победителей – рэперша Лиззо с ее реалити-шоу «Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls», телеверсия модного шоу Рианны «SavageXFenty», американская версия шоу «Голос» и бывший президент США Барак Обама за озвучку документального фильма Netflix «Our Great National Parks». Лучшим анимационным сериалом стал «Аркейн», мини-сериалом «Любовь, смерть и роботы», а актер Чедвик Боузман получил «Эмми» посмертно за озвучку персонажа анимационного сериала «Что если?..» Marvel и Disney+.

74-я церемония вручения премии «Эмми» в основных номинациях состоится 12 сентября и будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC и, впервые, на Peacock.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Gorillaz выпустят «Cracker Island» в феврале

Автор Эвелина Никанорова
Аврил Лавин надела любимую толстовку на Аллею славы Голливуда

Аврил Лавин надела любимую толстовку на Аллею славы Голливуда

Автор Эвелина Никанорова
Arctic Monkeys назвали дату выхода нового альбома

Arctic Monkeys назвали дату выхода нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес впервые показала свадебные платья

Дженнифер Лопес впервые показала свадебные платья

Автор Эвелина Никанорова
Пол Радд сыграет в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Пол Радд сыграет в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Автор Эвелина Никанорова
Брэд Питт выплатит жильцам разрушенных ураганом домов 20,5 млн долларов

Брэд Питт выплатит жильцам разрушенных ураганом домов 20,5 млн долларов

Автор Эвелина Никанорова
Монеточка впервые стала мамой

Монеточка впервые стала мамой

Автор Эвелина Никанорова
Джонни Депп снимет свой первый фильм за 25 лет

Джонни Депп снимет свой первый фильм за 25 лет

Автор Эвелина Никанорова
Джон Хэмм появится в «Утреннем шоу»

Джон Хэмм появится в «Утреннем шоу»

Автор Эвелина Никанорова