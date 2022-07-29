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Ана де Армас уверяет, что Мэрилин Монро не существует, в трейлере «Блондинки»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер фильма «Блондинка» режиссера Эндрю Доминика представил Netflix.

Фильм — это фантазийный байопик Мэрилин Монро, которую играет Ана де Армас.

В трейлере актриса задушевно разговаривает с персонажем Бобби Каннавале (в касте он обозначен как «бывший спортсмен», что, видимо, является намеком на ее второго мужа — бейсболиста Джо Ди Маджо) о своей жизни, говоря, что это не она пришла в кино, а ее «открыли». Она также признается, что ей тяжело вести двойную жизнь Нормы Джин и Мэрилин Монро, и утверждает, что «Мэрилин нет, она существует только на экране».

Ана де Армас уверяет, что Мэрилин Монро не существует, в трейлере «Блондинки»

Ана де Армас в роли Мэрлин Монро

— Фильм движется вместе с ее чувствами и ее переживаниями. Есть моменты, когда мы находимся внутри ее тела и разума, и это даст зрителям возможность испытать, каково это быть Нормой и Мэрилин одновременно, — сказала Ана о своей роли.

Премьерный показ «Блондинки» состоится в начале сентября на 79-м Венецианском кинофестивале, а на Netflix фильм будет доступен с 28 сентября.

Источник: InterMedia

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