Анна Плетнева занялась перевоспитанием своих близких в клипе «Вот и все»

Группа «Винтаж» представила видеоклип на песню «Вот и все». Отрицательных персонажей в новом видео сыграли близкие люди солистки «Винтажа» Анны Плетневой, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе коллектива.

Сказочный мир Анны Плетневой был создан в одном из замков в Москве. По задумке режиссера, единственный положительный персонаж в клипе — это героиня самой певицы. Все остальные — Снежная королева, тролли, Кукловод — отрицательные герои, но они непременно станут добрыми после встречи с Аней.

— Песня «Вот и все» стала крепкими объятиями для всех, кому нужна поддержка, кому нужно выразить свои эмоции, — говорит Анна Плетнева. — Я знаю, что трек «Вот и все» помог очень многим. В клипе на эту песню я хочу напомнить, что агрессию можно победить только любовью. Агрессия порождает агрессию, а мы будем отдавать этому миру только любовь и принимать ее в ответ.

Роль Снежной королевы в клипе Анна Плетнева доверила своей дочери Марусе, а Кукловода сыграл автор музыки «Вот и все» RedMax. Во время съемок клипа к команде добавился еще один злой тролль: на площадку приехал настолько эффектный мужчина, что Анна Плетнева решила непременно снять его в клипе.

Источник: InterMedia