«Би-2» объединили электрические и оркестровые выступления в «Mashup»

Группа «Би-2» представила новый альбом «Mashup». Пластинка включает в себя 10 треков в живом исполнении. В каждой песне музыканты объединили свои электрические и оркестровые выступления.

– Каждый трек в этом альбоме представляет собой мэшап, кропотливо собранный из записей электрических и симфонических концертов группы, состоявшихся в 2022 году, – представили участники «Би-2» новый релиз.

Пластинка «Mashup» стала третьим из четырех новых альбомов «Би-2», которые музыканты обещали выпустить в течение полугода. В ближайшие месяцы Шура и Лева Би-2 обещают выпустить еще один альбом, детали которого пока держатся в секрете.

Источник: InterMedia