Музыкальная новинка

«Би-2» объединили электрические и оркестровые выступления в «Mashup»

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Группа «Би-2» представила новый альбом «Mashup». Пластинка включает в себя 10 треков в живом исполнении. В каждой песне музыканты объединили свои электрические и оркестровые выступления.

– Каждый трек в этом альбоме представляет собой мэшап, кропотливо собранный из записей электрических и симфонических концертов группы, состоявшихся в 2022 году, – представили участники «Би-2» новый релиз.

Пластинка «Mashup» стала третьим из четырех новых альбомов «Би-2», которые музыканты обещали выпустить в течение полугода. В ближайшие месяцы Шура и Лева Би-2 обещают выпустить еще один альбом, детали которого пока держатся в секрете.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Мария Зайцева показала токсичные отношения в клипе «Не вернусь»

Мария Зайцева показала токсичные отношения в клипе «Не вернусь»

Автор Эвелина Никанорова
Zivert и «Пицца» объединились в дуэт

Zivert и «Пицца» объединились в дуэт

Автор Эвелина Никанорова
Макс Барских выпустил трек в рамках сотрудничества c Warner Music Poland

Макс Барских выпустил трек в рамках сотрудничества c Warner Music Poland

Автор Эвелина Никанорова
Bahh Tee и Turken советуют идти дальше после расставания

Bahh Tee и Turken советуют идти дальше после расставания

Автор Эвелина Никанорова
«Би-2» отправились в полет в нарисованном «Троллейбусе»

«Би-2» отправились в полет в нарисованном «Троллейбусе»

Автор Эвелина Никанорова
Беременная Катя IOWA окружила себя руками поддержки в «Плохую погоду»

Беременная Катя IOWA окружила себя руками поддержки в «Плохую погоду»

Автор Эвелина Никанорова
Настя Каменских: «Душа – это внутренний мир каждого человека»

Настя Каменских: «Душа – это внутренний мир каждого человека»

Автор Эвелина Никанорова
L&#8217;One показал одинокую девушку в новом клипе для «Дома»

L’One показал одинокую девушку в новом клипе для «Дома»

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айлиш снялась в «Рое» Дональда Гловера, а Чайлдиш Гамбино написал саундтрек

Билли Айлиш снялась в «Рое» Дональда Гловера, а Чайлдиш Гамбино написал саундтрек

Автор Эвелина Никанорова