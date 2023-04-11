Музыкальная новинка

Билли Айлиш и Labrinth выпустили «Never Felt So Alone»

Автор Эвелина Никанорова
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Британский исполнитель Labrinth выпустил свой новый сингл «Never Felt So Alone».

Соавторами композиции числятся Билли Айлиш и ее брат Финнес О’Коннелл, певица также приняла участие в записи вокала и снялась в клипе, премьера которого состоялась в тот же день.

Ранее эту песню можно было услышать во втором сезоне сериала «Эйфория» (но она не вошла в официальный саундтрек), а также Айлиш и Labrinth исполняли ее на концерте в декабре прошлого года.

«Never Felt So Alone» будет представлена и в новом альбоме Labrinth «Ends&Begins», дата релиза которого пока не объявлена.

Источник: InterMedia

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