Биографическая драма о Мэрилин Монро, история о трёх сестрах-ведьмах и другие главные премьеры недели

Блондинка (фильм)

(биография, драма) на Netflix с 28 сентября

О жизни Нормы Джин Бейкер, ставшей самой известной блондинкой в истории Голливуда, — Мэрилин Монро. В главных ролях Ана де Армас, Эдриан Броуди и другие.

Императрица (сериал)

(драма, история, мелодрама) на Netflix с 29 сентября

В Австрии начала XIX века роман пылкой бунтарки Сисси и императора Франца Иосифа разворачивается на фоне интриг, испытаний и борьбы за власть при венском дворе.

Фокус-покус 2 (фильм)

(комедия, семейный, фэнтези) на Disney+ с 30 сентября

История о трёх сестрах-ведьмах Сандерсон, которых казнили в XVII веке. Женщины возвращаются в современный Салем, чтобы повергнуть мир в хаос. Остановить их смогут только три старшеклассницы, вернувшие их к жизни. В одной из ролей: Сара Джессика Паркер.

Энтергалактик (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, драма, музыка) на Netflix с 30 сентября

Главный герой сериала — молодой музыкант Джабари, который переезжает в квартиру своей мечты в Нью-Йорке. Вместе с соседкой Медоу, которая развивается в фотографии, он ищет себя и пытается найти баланс в жизни.

Щенки-фантомы (сериал, 1 сезон)

(семейный, комедия) на Netflix с 30 сентября

Мальчик вместе со своей семьей переезжает в дом с привидениями. Там он встречает трех милых щенков-призраков и пытается помочь им снова стать настоящими собаками.

За пивом! (фильм)

(драма, военный) на Apple TV+ с 30 сентября

Чики, чтобы морально поддержать друзей, воюющих во Вьетнаме, решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну. В главных ролях Зак Эфрон, Рассел Кроу, Билл Мюррей.

Трактор Отис (сериал, 2 сезон)

(мультфильм) на Apple TV+ с 30 сентября

Добро пожаловать на молочную ферму, где живет Отис и его друзья. Отис — маленький трактор, но у него большое сердце. Всякий раз, когда его друг попадает в беду, он выясняет, в чем дело, и спешит на помощь.

Волчок и фабрика всего на свете (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения) на Apple TV+ с 30 сентября

Вильям Волк — не совсем обычный мальчик. На волшебной фабрике всего на свете он становится Волчком. С помощью новых друзей герой понимает, что его живое воображение и безграничные творческие способности могут изменить мир.

Экзорцизм моей лучшей подруги (фильм)

(комедия, ужасы) на Amazon Prime Video с 30 сентября

Год 1988-й. Эбби и Гретхен — лучшие подруги с четвертого класса, но после того, как один вечер закончился катастрофой, Гретхен начинает вести себя по-другому. Судьба Эбби и Гретхен будет зависеть от одного вопроса: достаточно ли сильна их дружба, чтобы победить дьявола?

Рейнбоу (фильм)

(драма) на Netflix с 30 сентября

Современный рассказ о переходном возрасте, отчасти вдохновленный классической детской книгой «Удивительный волшебник из страны Оз».