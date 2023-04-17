Музыкальная новинка

Бывшая вокалистка Cream Soda посвятила «Оду» погибшему коллеге

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Экс-вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская, выступающая под псевдонимом 4NN4, выпустила песню «Ода». Она посвящена ее другу и коллеге по группе Cream Soda Дмитрию Свиргунову, утонувшему в Волге в конце марта.

– Мы знали друг друга с 2011 года, когда проект Димы и Ильи еще носил название The Neft. Тогда же мы написали наш первый совместный сингл “I Can Fly”. Потом мы создали альбомы “Пожар”, “Красиво”, “Комета” и “Интергалактик”, еще несколько синглов и совместок. В общей сложности вместе мы сделали около 50 треков, – рассказала Анна Романовская. – С 2022 года я пишу песни сама, но в своей голове — по-прежнему с Димой. Он всегда будет подсказывать мне, какое слово в этой строчке подойдет лучше всего, потому что за 10 лет мы сотворили десятки сотен строк, и этот стиль теперь навсегда в моем ДНК. Спасибо за все, Дима. Ты оставил здесь след, как и хотел.

20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, известный как Dima Nova, праздновал свой день рождения вместе с компанией друзей. Ночью десять человек вышли прогуляться на лед в селе Диево-Городищи. Пятеро провалились, выбраться из них смогли двое. Вместе с Дмитрием погиб его брат — Роман Свиргунов.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Гриша Ургант записал дуэт с Аллой Пугачевой

Гриша Ургант записал дуэт с Аллой Пугачевой

Автор Эвелина Никанорова
Кристина Орбакайте спела про маму

Кристина Орбакайте спела про маму

Автор Эвелина Никанорова
Little Big выпустили «глупый» клип

Little Big выпустили «глупый» клип

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айлиш и Labrinth выпустили «Never Felt So Alone»

Билли Айлиш и Labrinth выпустили «Never Felt So Alone»

Автор Эвелина Никанорова
«Би-2» объединили электрические и оркестровые выступления в «Mashup»

«Би-2» объединили электрические и оркестровые выступления в «Mashup»

Автор Эвелина Никанорова
Мария Зайцева показала токсичные отношения в клипе «Не вернусь»

Мария Зайцева показала токсичные отношения в клипе «Не вернусь»

Автор Эвелина Никанорова
Zivert и «Пицца» объединились в дуэт

Zivert и «Пицца» объединились в дуэт

Автор Эвелина Никанорова
Макс Барских выпустил трек в рамках сотрудничества c Warner Music Poland

Макс Барских выпустил трек в рамках сотрудничества c Warner Music Poland

Автор Эвелина Никанорова
Bahh Tee и Turken советуют идти дальше после расставания

Bahh Tee и Turken советуют идти дальше после расставания

Автор Эвелина Никанорова