Бывшая вокалистка Cream Soda посвятила «Оду» погибшему коллеге

– Мы знали друг друга с 2011 года, когда проект Димы и Ильи еще носил название The Neft. Тогда же мы написали наш первый совместный сингл “I Can Fly”. Потом мы создали альбомы “Пожар”, “Красиво”, “Комета” и “Интергалактик”, еще несколько синглов и совместок. В общей сложности вместе мы сделали около 50 треков, – рассказала Анна Романовская. – С 2022 года я пишу песни сама, но в своей голове — по-прежнему с Димой. Он всегда будет подсказывать мне, какое слово в этой строчке подойдет лучше всего, потому что за 10 лет мы сотворили десятки сотен строк, и этот стиль теперь навсегда в моем ДНК. Спасибо за все, Дима. Ты оставил здесь след, как и хотел.