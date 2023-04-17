Бывшая вокалистка Cream Soda посвятила «Оду» погибшему коллеге

Экс-вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская, выступающая под псевдонимом 4NN4, выпустила песню «Ода». Она посвящена ее другу и коллеге по группе Cream Soda Дмитрию Свиргунову, утонувшему в Волге в конце марта.
– Мы знали друг друга с 2011 года, когда проект Димы и Ильи еще носил название The Neft. Тогда же мы написали наш первый совместный сингл “I Can Fly”. Потом мы создали альбомы “Пожар”, “Красиво”, “Комета” и “Интергалактик”, еще несколько синглов и совместок. В общей сложности вместе мы сделали около 50 треков, – рассказала Анна Романовская. – С 2022 года я пишу песни сама, но в своей голове — по-прежнему с Димой. Он всегда будет подсказывать мне, какое слово в этой строчке подойдет лучше всего, потому что за 10 лет мы сотворили десятки сотен строк, и этот стиль теперь навсегда в моем ДНК. Спасибо за все, Дима. Ты оставил здесь след, как и хотел.
20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, известный как Dima Nova, праздновал свой день рождения вместе с компанией друзей. Ночью десять человек вышли прогуляться на лед в селе Диево-Городищи. Пятеро провалились, выбраться из них смогли двое. Вместе с Дмитрием погиб его брат — Роман Свиргунов.
Источник: InterMedia