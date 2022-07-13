Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Netflix раскрыл актерский состав шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало».

Его пополнили Зази Битц («Дэдпул 2»), Паапа Эссьеду («Род мужской»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («127 часов»), Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Клара Ругор («Дитя робота»), Оден Торнтон («Это мы») и Анджана Васан («Мы — Lady Parts»).

Звезды снимутся только в первых трех сериях, поэтому в скором будущем будет объявлен каст и других серий. В настоящее время сериал находится в производстве.

Сюжет серий держится в секрете, но уже известно, что в шестом сезоне будет больше серий, чем было в предыдущем. Пятый сезон вышел в 2019 году и состоял всего из трех серий. Дата премьеры грядущего сезона пока не назначена.

Источник: InterMedia