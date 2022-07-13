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Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix раскрыл актерский состав шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало».

Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Его пополнили Зази Битц («Дэдпул 2»), Паапа Эссьеду («Род мужской»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («127 часов»), Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Клара Ругор («Дитя робота»), Оден Торнтон («Это мы») и Анджана Васан («Мы — Lady Parts»).

Звезды снимутся только в первых трех сериях, поэтому в скором будущем будет объявлен каст и других серий. В настоящее время сериал находится в производстве.

Сюжет серий держится в секрете, но уже известно, что в шестом сезоне будет больше серий, чем было в предыдущем. Пятый сезон вышел в 2019 году и состоял всего из трех серий. Дата премьеры грядущего сезона пока не назначена.

Источник: InterMedia

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