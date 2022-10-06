Музыкальная новинка

«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа «ДДТ» представила альбом «Творчество в пустоте. Часть 2».

Изданием этого альбома Юрий Шевчук и его группа продолжили цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой «Эволюция», съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома. Во вторую часть «Творчества в пустоте» вошло 14 песен, созданных в 2021-2022 году, а также «Intro», записанное в ритме марша.

— Это в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет, — рассказал Юрий Шевчук.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Автор Эвелина Никанорова
Arctic Monkeys показали новую песню из будущего альбома

Arctic Monkeys показали новую песню из будущего альбома

Автор Эвелина Никанорова
Эд Ширан подружился с покемонами

Эд Ширан подружился с покемонами

Автор Эвелина Никанорова
Музыка и песни из «Блондинки» вышли в день премьеры фильма

Музыка и песни из «Блондинки» вышли в день премьеры фильма

Автор Эвелина Никанорова
«Моя Мишель» застряли во временной петле отношений в «Пташке»

«Моя Мишель» застряли во временной петле отношений в «Пташке»

Автор Эвелина Никанорова
«Hold Me Closer» Элтона Джона и Бритни Спирс исполнили лучшие танцоры в Мехико

«Hold Me Closer» Элтона Джона и Бритни Спирс исполнили лучшие танцоры в Мехико

Автор Эвелина Никанорова
Сэм Смит и Ким Петрас спели об изменах

Сэм Смит и Ким Петрас спели об изменах

Автор Эвелина Никанорова
Новая песня Гарри Стайлза и хиты 1950-х вошли в саундтрек «Не волнуйся, солнышко»

Новая песня Гарри Стайлза и хиты 1950-х вошли в саундтрек «Не волнуйся, солнышко»

Автор Эвелина Никанорова
IOWA пытается себя склеить в «Свинке-копилке»

IOWA пытается себя склеить в «Свинке-копилке»

Автор Эвелина Никанорова