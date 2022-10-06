«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

Группа «ДДТ» представила альбом «Творчество в пустоте. Часть 2».

Изданием этого альбома Юрий Шевчук и его группа продолжили цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой «Эволюция», съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома. Во вторую часть «Творчества в пустоте» вошло 14 песен, созданных в 2021-2022 году, а также «Intro», записанное в ритме марша.

— Это в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет, — рассказал Юрий Шевчук.

Источник: InterMedia