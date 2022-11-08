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День здорового питания: о том, важно ли начинать день с завтрака, и какой температуры должна быть еда

Автор Анжелика Орлёнок
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Сегодня отмечается Европейский день здорового питания. А значит, можно поговорить о правильных пищевых привычках.

День здорового питания: о том, важно ли начинать день с завтрака, и какой температуры должна быть еда

День здорового питания: о том, важно ли начинать день с завтрака, и какой температуры должна быть еда

Прежде всего, сколько раз в день необходимо есть?

Конечно, каждый организм индивидуален, и есть ситуации, когда на такой вопрос должен давать ответ именно врач. Иногда требуется разбивать прием пищи на 5-6 раз в день. Однако здоровому человеку желательно употреблять пищу не меньше двух раз в день, и не перед сном. В идеале последний прием пищи должен быть за 3, или хотя бы за 2 часа до сна.

А обязательно ли начинать день с завтрака?

Говорят, и тут все очень индивидуально. Кому-то ранний завтрак необходим для поддержания необходимого уровня сахара в крови и работоспособности, кому-то нет. В целом, задача завтрака — зарядить человека энергией на новый день. Поэтому тем, кто предпочитает не завтракать — или завтракать, например, бутербродом с колбасой, — диетологи советуют подкорректировать свои привычки. В бутерброде хлеб должен быть цельнозерновым, вместо колбасы должно быть мясо, а вместо масла — долька помидора или огурца, листочки салата или другая зелень.

Еще один вопрос — насколько важно тщательно пережевывать пищу?

Медики говорят, что есть не спеша действительно важно, но совсем не обязательно возводить это правило в культ. Здесь важно помнить, что чувcтвo нacыщeния пpихoдит минут через 20 после начала еды. А значит если есть быстро, за такое время мoжнo успеть съесть очень много лишнего. Кроме того, когда человек ест быстро, «на ходу», он может бессознательно заглатывать много воздуха, который растягивает желудок и вызывает дискомфорт.

Какой температуры должна быть еда?

Большинство источников утверждает, что температура еды должна быть около 50 градусов. Это не означает, что пищу такой температуры должны подавать в кафе или ресторане. Еда готовится в нормальном режиме и подается горячей. Просто после этого лучше не спешить съедать ее сразу. К слову, обжигающие напитки — чай и кофе — тоже пить нехорошо. По словам медиков, высокая температура пищи может приводить к ожогам, а в плохих случаях — даже к повреждению пищевода. Однако тут не надо кидаться в крайности — и начинать пить ледяную воду. И для желудка, и для зубов не полезны очень горячая или очень холодная еда. А тем более — резкие перепады температуры.

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