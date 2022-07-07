Документальный сериал, исследующий природную красоту Америки, пикантное реалити-шоу для интимных утех и другие главные премьеры в сети

Прекрасная Америка (сериал)

(документальный, приключения) с 4 июля

Документальный сериал, исследующий природную красоту Америки.

Между здравствуй и прощай (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) с 6 июля

Клэр и Эйдан заключают договор о расставании без сожалений и без разбитых сердец. Но прощальное свидание меняет все планы.

Control Z: Отмена действия (сериал, 3 сезон)

(драма, триллер) с 6 июля

Когда хакер начинает раскрывать секреты учеников всей средней школы, социально изолированная, но наблюдательная София предпринимает попытки выяснить, кто он такой.

Король махинация (сериал)

(комедия, драма, триллер) с 6 июля

Не в меру амбициозный руководитель финансового стартапа пытается привести к успеху свою не самую надежную компанию с помощью лжи, мошенничества и махинаций.

Морской монстр (фильм)

(мультфильм, приключения, семейный) с 8 июля

Юная пассажирка тайком пробирается на корабль легендарного охотника на морских монстров. Так начинается невероятное путешествие по неизведанным морям и творится история.

Бу, сучка (сериал, 1 сезон)

(комедия) с 8 июля

Старшеклассница случайно погибает, становится призраком и начинает пользоваться этим на всю катушку.

Опасные связи (фильм)

(драма, мелодрама) с 8 июля

Селена верит в абсолютную любовь и больше интересуется чтением, чем социальными сетями. Она сталкивается со злобной элитой своей новой школы. Селен влюбляется в серфера Тристана, но даже не подозревает, что она оказывается предметом жестокого пари между Тристаном и королевой школы Ванессой.

Самая длинная ночь (сериал, 1 сезон)

(боевик, криминал, триллер) с 8 июля

Вооруженные мужчины окружают психиатрическую тюрьму и отрезают ее от связи с внешним миром. Их цель — захват серийного убийцы Симона Лаго.

Как построить комнату для секса (сериал, 1 сезон)

(документальный, реальное-тв) с 8 июля

От тайного рок-н-ролльного подземелья до уникального спа-салона: в этом пикантном реалити-шоу дизайнер Мелани Роуз придумывает, как обустроить комнаты для интимных утех.

Чёрная птица (сериал, 1 сезон)

(криминал, драма, триллер) с 8 июля

Джимми Кин приговорен к 10 годам заключения в тюрьме строгого режима, и ему предоставляется выбор всей жизни — отбыть весь срок без возможности условно-досрочного освобождении или попасть в тюрьму строгого режима для душевнобольных и подружиться с подозреваемым серийным убийцей.

Капитани (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма, детектив) с 8 июля

Угрюмый инспектор полиции Люк Капитани расследует подозрительную смерть пятнадцатилетней девочки в люксембургской деревне, где у каждого свои секреты.