Feduk выпустит рэп-альбом без бессмысленных сопливых песен

– С поп-движениями я хотел бы подзавязать, потому что я очень соскучился по рэпу, – признался Feduk в своём телеграм-канале. – Мой новый альбом покажет и расскажет, что я реально неплохой рэпер. Я это понял только недавно совсем. Оказывается, я могу нормально писать текста, а не только че-то там петь и растягивать два слова на длинный припев. Мне надоело делать бессмысленные сопливые песни. Я люблю танцевальную музыку, но мне правда это кажется сейчас максимально пустым и неактуальным.