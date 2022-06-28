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Feduk выпустит рэп-альбом без бессмысленных сопливых песен

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Feduk анонсировал релиз своего нового альбома осенью 2022 года. В этой работе артист намерен вернуться к хип-хоповым корням.

Feduk выпустит рэп-альбом без бессмысленных сопливых песен

– С поп-движениями я хотел бы подзавязать, потому что я очень соскучился по рэпу, – признался Feduk в своём телеграм-канале. – Мой новый альбом покажет и расскажет, что я реально неплохой рэпер. Я это понял только недавно совсем. Оказывается, я могу нормально писать текста, а не только че-то там петь и растягивать два слова на длинный припев. Мне надоело делать бессмысленные сопливые песни. Я люблю танцевальную музыку, но мне правда это кажется сейчас максимально пустым и неактуальным.

Feduk пояснил, что в его понимании к поп-жанру не относятся баллады, вроде «Хлопья летят наверх».

Источник: InterMedia

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