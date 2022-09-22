Футбольный клуб «Ричмонд» из «Теда Лассо» стал частью FIFA 23

Тед Лассо и его команда «Ричмонд» появятся в новой версии компьютерной игры FIFA.

Об этом объявили 21 сентября 2022 года производители игры – американская компания Electronic Arts. Она также представила первые кадры из новой версии и промо-ролик.

Как сообщается в пресс-релизе, в FIFA23 помимо возможности выбрать Теда Лассо в качестве менеджера этого и любого другого клуба, за «Ричмонд» можно будет играть в режиме карьеры, стартовом матче, сетевых товарищеских матчах и сетевых сезонах, им также можно будет выбрать любого другого тренера из ныне существующих. Клуб не будет частью премьер-лиги, а скорее окажется в разделе «Остальной мир».

В игре будут и звездные футболисты из сериала «Тед Лассо» Рой Кент, Джейми Тартт, Сэм Обисанья и Дэни Рохас (а также тренер Бирд) и вымышленный стадион «Ричмонда» «Нельсон Роуд».

— До сих пор в моей карьере было много особенных моментов, и я считаю этот опыт одним из лучших, — заявил исполнитель главной роли Джейсон Судейкис. — Включение Теда Лассо и всей команды «Ричмонд» в новейшую версию игры — это действительно сбывшаяся мечта для меня и остальных ребят… Мы с нетерпением ждем, когда наши фанаты получат возможность играть за и даже против своих любимых персонажей «Ричмонда».

Тем временем Бретт Гольдштейн в своем комментарии намекнул на недавнюю теорию о том, что его персонаж Рой Кент на самом деле является творением компьютерной графики:

— Это чертовски круто быть в FIFA. Я не уверен, что это поможет развеять слухи о компьютерной графике, но, черт возьми, оно того стоит. Я жду не дождусь, когда смогу победить своего племянника в игре со мной в роли Роя Кента и с ним в роли Джейми Тартта. Он будет в ярости.

Выход FIFA 23 запланирован на 27 сентября.

Источник: InterMedia