Музыкальная новинка

Гарри Стайлз стал человеком-кальмаром

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялась премьера клип Гарри Стайлза «Music for a Sushi Restaurant».

В ролике музыканты играет бородатого получеловека-полукальмара, которого выловили в море и отправили в суши-бар. Находясь на кухне, он в ужасе наблюдает за процессом разделки морепродуктов, но, оказывается, ему уготована другая участь: стать главной звездой этого ресторана и выступать перед публикой. Но права на ошибку у него нет, иначе можно все-таки оказаться в кастрюле или на сковородке.

Песня вошла в третий студийный альбом артиста «Harry’s House», релиз которого состоялся в мае.

Источник: InterMedia

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