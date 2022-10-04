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Индейский бог вступает в схватку в трейлере сиквела «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever) представила Marvel Studios.

Будучи одним из самых ожидаемых проектов вселенной Marvel, лента также собрала впечатляющий актерский состав.

После кончины Чедвика Боузмана, который возглавлял актерский состав «Черной пантеры» 2018 года в роли короля Т’Чаллы и повторил свою роль в фильмах «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и мультсериале Marvel «Что, если…?», история сиквела будет сосредоточена на других персонажах, представленных во франшизе. Тем не менее в трейлере чтят память актера и персонажа.

В центре нового трейлера – Нэмор (Теноч Уэрта), один из первых персонажей созданных Marvel.

Премьера «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» состоится в кинотеатрах 11 ноября.

Источник: InterMedia

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