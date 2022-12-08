Что посмотреть

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Босс-молокосос: Рождественский бонус (фильм)

(мультфильм, семейный) на Netflix с 6 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Канун Рождества принимает непростой оборот: Босс-молокосос случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе.

Брачное приложение (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 7 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Семейная пара ввязывается в эксперимент: при помощи приложения они получают бонусы за добрые дела, которые сделали партнёру. И в какой-то момент это становится нездоровой одержимостью.

Ненавижу Рождество (сериал)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 7 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Солгав своей семье, что у нее есть парень, одинокая медсестра начинает отчаянные поиски, чтобы найти партнера к Рождеству, которое наступит через 24 дня.

 

 

Пиноккио Гильермо дель Торо (фильм)

(драма, семейный, фэнтези, мюзикл) на Netflix с 9 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу, которая превращается в настоящего мальчика.

Dragon Age: Искупление (сериал)

(мультфильм, фэнтези, приключения) на Netflix с 9 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Группа мятежных магов и воров сталкивается лицом к лицу со зловещей силой, владеющей опасным артефактом. По мотивам одноименной серии видеоигр.

Бумажный дом: Корея (сериал, 2 сезон)

(триллер, криминал, драма) на Netflix с 9 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Преступник-комбинатор по прозвищу Профессор планирует украсть 4 триллиона вон из монетного двора. Идеально продуманный план оказывается под угрозой срыва, когда грабители берут заложников, и те начинают непредсказуемо себя вести.

Освобождение (фильм)

(боевик, триллер) на Apple TV+ с 9 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

История, вдохновленная реальными событиями из жизни человека, готового на всё ради своей семьи и свободы. Решившись бежать от своих угнетателей, чтобы вернуться домой, раб по имени Питер, рискуя жизнью, ступает на опасный путь, где лишь любовь и терпение способны его спасти. В главной роли Уилл Смит.

Маленькая Америка (сериал, 2 сезон)

(комедия, драма) на Apple TV+ с 9 декабря

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Забавные, романтичные, трогательные, вдохновляющие и удивительные истории иммигрантов в Америке. 

 

 

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