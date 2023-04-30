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С начала мая: плата за парковку на пляжах, открытие сезона в Бирштонасе, изменения в движении общественного транспорта

Автор RADIO•R
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С 1 мая на главных пляжах Вильнюса будет введена плата за парковку

Отмечается, что подъезды к Зеленым озерам, первому и второму пляжам Валакампяй, озерам Tapelių и Balžio относятся к желтой зоне. Здесь взимается плата в размере 0,60 евро в час в любой день недели, с 8 утра до 20 вечера, с начала мая по 30 сентября. Посетители могут оплатить парковку с помощью мобильного приложения m.Parking или на парковочных автоматах возле пляжей.

С начала мая: плата за парковку на пляжах, открытие сезона в Бирштонасе, изменения в движении общественного транспорта

Изменения с начала мая: плата за парковку на пляжах, открытие сезона в Бирштонасе, изменения в движении общественного транспорта. Sauliaus Žiūros nuotr.

С понедельника, 1 мая, жителям и гостям Клайпеды придется не забывать платить за парковку, когда они приезжают на море

Парковочные автоматы на пляжах будут работать в течение всего летнего сезона. Как и каждый год, плата за парковку будет взиматься до 15 сентября. В Смилтине тариф в красной зоне составляет 30 центов за 12 минут и 1,5 евро за час. В Мелнраге и Гируляй – 30 центов за 30 минут и 60 центов за час в желтой зоне.

В Каунас вернулось колесо обозрения

Колесо расположилось на смотровой площадке Миликоняй в Шилайняй. Цены остались такими же, как и в прошлом году: за пять евро можно проехать два круга.

Бирштонас объявляет о начале сезона и запуске мероприятий под открытым небом

В Бирштонасе уже открыта самая длинная в Литве саночная трасса, а в длинные выходные начинается сезон многих других популярных среди туристов развлечений: скалодрома, кемпинга, экстремальных водных развлечений Birštonas Wake Park и лодочного плавания по Нямунасу.

В наступающем сезоне девять литовских пляжей получили Голубые флаги – символы чистой и безопасной среды

Об этом объявила Ассоциация самоуправлений Литвы. Как сообщается, это рекордное число пляжей, получивших Голубые флаги. В этом году Голубой флаг будет развеваться на центральных пляжах Ниды, Юодкранте и Прейлы в самоуправлении Неринги, на 1-м пляже Смилтине и 2-м пляже Мелнраге в Клайпедском самоуправлении, на пляже парка Бируте в Палангском самоуправлении, а также на озере Бальсяй, на пляжах в Жирмунайском самоуправлении и на 1-м пляже в Валакупяй в Вильнюсском самоуправлении.

Здесь можно узнать больше о том, что означает присвоение пляжу Голубого флага, здесь после открытия пляжного сезона можно будет следить за температурой воды на столичных пляжах. А здесь вы найдете интерактивную карту, на которой отображается загруженность пляжей.

JUDU сообщает, что с начала мая изменится расписание автобусов в столице

Со 2 мая по рабочим дням в часы пик:

  • чаще будут курсировать автобусы маршрутов 5G, 5, 21, 40, 74;
  • более удобным станет время курсирования автобусов маршрутов 20, 50, 51, 35, 36, 66, 76, 78.

С 6 мая по выходным и праздничным дням:

  • автобусы 66-го маршрута будут заезжать и в Парк Европы;
  • автобусы маршрута 6G будут дополнительно останавливаться на остановке Pūčkoriai;
  • чаще будут курсировать автобусы маршрутов 5G и 40.

Информация на остановках обновится до 2 мая. Новые расписания всегда можно найти на страницах judu.lt и stops.lt.

Путешествия на общественном транспорте в столице удобно планировать со световым табло JUDU, Google Maps, а также мобильными приложениями m.Parking  и Trafi.

Информацию о других изменениях с 1 мая можно найти также здесь и здесь.

С начала мая: плата за парковку на пляжах, открытие сезона в Бирштонасе, изменения в движении общественного транспорта

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