Эд Ширан и Элли Гулдинг получили BMI London Awards 2022

Церемония вручения наград BMI London Awards состоялась в Лондоне.

Обладателями главного приза – европейская песня года – стали Эд Ширан и Джонни Макдейд за их хит «Bad Habits».

Награда присуждается самой исполняемой песне BMI за предыдущий год, написанной британскими или европейскими авторами. Сингл провел 11 недель подряд на вершине официального британского чарта.

— Нам было очень весело делать эту песню, и было так весело играть ее в дороге и видеть реакцию людей по всей Европе, и я не могу дождаться, чтобы снова отправиться в путь, выйти на сцену и сыграть ее еще много раз, — сказал в своем в видеообращении Ширан.

Ранее Ширан получал награду за лучшую европейскую песню в 2016, 2017 и 2018-м. В этом году британский музыкант также был удостоен нескольких других наград BMI London Awards, отметив 4 миллиона исполнений «I Don’t Care» и 5 миллионов исполнений «Perfect».

Источник: InterMedia