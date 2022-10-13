Экранизация «Шантарама», история основателей сервиса Spotify и другие главные премьеры недели

Духи-рейнджеры (сериал)

(мультфильм, приключения) на Netflix с 10 октября

Коренные американцы Коди и Эдди вместе со своей сестрой Саммер хранят секрет: они — духи-рейнджеры, и их задача — помочь сохранить национальный парк, в котором они живут.

Жена напрокат (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 11 октября

Убеждённый холостяк нанимает актрису на роль своей невесты, чтобы исполнить последнее желание матери и получить наследство.

Волки острова Ванкувер (сериал)

(документальный) на Netflix с 11 октября

Исследуйте дикую природу удивительного острова Ванкувер, где океан питает всё живое: от белоголовых орланов, ловящих рыбу, до морских волков, плавающих в холодных водах.

Затмение (фильм)

(боевик, криминал, триллер) на Netflix с 12 октября

Потерявший память мужчина приходит в себя в мексиканской больнице. Узнав, что он стал мишенью картеля, герой стремится как можно скорее выяснить правду.

Частный детектив Беласкоаран (сериал)

(криминал, триллер) на Netflix с 12 октября

Эктор Беласкоаран бросает корпоративную работу и скучный брак, чтобы стать частным детективом и расследовать шокирующие уголовные дела в Мехико 1970-х.

Большая шишка (сериал, 2 сезон)

(комедия, драма, спорт) на Disney+ с 12 октября

История о темпераментном тренере по баскетболу, которого уволили с работы в колледже. Теперь ему приходится работать преподавателем и тренером в элитной частной школе для девочек.

Против гигантов (сериал)

(драма) на Netflix с 13 октября

История основателей сервиса Spotify Дениэла Эка и Мартина Лорентсона. Они собираются совершить революцию в музыкальной индустрии, создав легальную стриминг-платформу.

Нештатная ситуация (сериал)

(аниме, ужасы, фантастика) на Netflix с 13 октября

В далёком будущем настал тот момент, когда люди были вынуждены покинуть Землю и переселиться в другую галактику. Первой на выбранную для заселения планету прибывает передовая группа космических кораблей, перед которыми стоит задача провести терраформирование. Каждый член команды был «напечатан» на биологическом 3D-принтере.

Тупик: Парк паранормальных явлений (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix с 13 октября

Два подростка и говорящий мопс объединяются, чтобы сразиться с демонами в проклятом тематическом парке.

Хранитель (сериал)

(ужасы, детектив) на Netflix с 13 октября

Пугающие письма. Странные соседи. Зловещие угрозы. Когда семья переезжает в тихий пригород, то вскоре понимает, что их дом мечты таит в себе сущий кошмар. В главных ролях: Наоми Уоттс и Бобби Каннавале

Чёрные бабочки (сериал)

(криминал, драма, детектив) на Netflix с 14 октября

В поисках вдохновения для второй книги, угрюмый писатель соглашается написать мемуары умирающего мужчины и незаметно для себя становится частью его кровавого прошлого.

Проклятье Бридж-Холлоу (фильм)

(приключения, комедия, семейный, ужасы) на Netflix с 14 октября

Случайно освободив древнего духа на Хэллоуин, девочка вынуждена объединиться со своим отцом, чтобы спасти город от хаоса.

Всё просит о спасении (сериал, 1 сезон)

(комедия, драма) на Netflix с 14 октября

Молодой человек проводит неделю в психиатрической больнице вместе с пятью другими пациентами. Ему приходится противостоять врачам-экспериментаторам и циничным медсестрам.

Святое семейство (сериал, 1 сезон)

(драма) на Netflix с 14 октября

Семья, скрывающая шокирующую тайну, начинает жизнь с нуля в Мадриде, где новые отношения осложняют их планы, а прошлое начинает настигать их.

Шантарам (сериал, 1 сезон)

(боевик, криминал, драма, триллер) на Apple TV+ с 14 октября

Австралиец, приговоренный к большому тюремному сроку, умудряется бежать из-под стражи. Чтобы сжечь за собой все мосты, он покидает Зеленый континент и оказывается в Индии, где намерен построить свою жизнь заново. В главной роли Чарли Ханнэм.