Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Российский рэпер Элджей обвинил режиссера Ладо Кватанию в плагиате.

Он заявил, что сцена в снятом Ладо клипе Карди Би «Hot Shit», где Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля под мостом, напоминает кадры из его видео «Urus» (режиссёр Айтор Жолдаскали), где Элджей тоже стоит на крыше машины под мостом.

Кватания в комментарии ответил следующее:

— Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Баста Раймс, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia.

Источник: InterMedia