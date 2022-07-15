Звёзды

Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Российский рэпер Элджей обвинил режиссера Ладо Кватанию в плагиате.

Он заявил, что сцена в снятом Ладо клипе Карди Би «Hot Shit», где Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля под мостом, напоминает кадры из его видео «Urus» (режиссёр Айтор Жолдаскали), где Элджей тоже стоит на крыше машины под мостом.

Кватания в комментарии ответил следующее:

— Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Баста Раймс, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм «Кинг-Конг» Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia.

Источник: InterMedia

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