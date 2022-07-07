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Юбилей мультфильма «Красавица и Чудовище» отметят в телешоу

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Двухчасовое телешоу «Красавица и Чудовище» (Beauty And The Beast) готовят телекомпания ABC и Disney.

Юбилей мультфильма «Красавица и Чудовище» отметят в телешоу

Режиссером выступит Хамиш Хэмилтон, который занимался постановками церемоний вручения наград, в том числе премиями «Эмми» и «Грэмми». Премьера шоу под названием «Красавица и чудовище: празднование 30-летия» состоится на ABC 15 декабря, а 16-го будет доступна на Disney+.

— Шоу включает в себя невиданные ранее музыкальные выступления, совершенно новые декорации и захватывающие дух костюмы, вдохновленные классической историей, а также анимацию, — говорится в сообщении. — Песни из оригинальной анимационной классики будут исполнены перед живой аудиторией в Disney Studios.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как мультфильм «Красавица и Чудовище» 1991 года студии Disney Animation стал первым анимационным фильмом, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Он также получил премию «Золотой глобус» за лучший фильм — мюзикл или комедию. А заглавная музыкальная тема получила премию «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня» в 1992 году.

Источник: InterMedia

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