Музыкальная новинка

Карди Би и Канье Уэст представили свой футуризм

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Карди Би и Канье Уэст презентовали совместный клип на трек «Hot Shit».

В футуристическом клипе Би гуляет по крышам и стенам высотных зданий, а Уэст читает рэп с мешком на голове.

Источник: InterMedia

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