Музыкальная новинка

Клава Кока выпустила «Не со мной» прямиком из сердца

Автор Эвелина Никанорова
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Клава Кока представила новый сингл «Не со мной». По словам артистки, эта композиция родилась у нее «прямиком из сердца».

— Релиз для меня это всегда очень сильные эмоции. Очень переживаю. – призналась Клава Кока в день премьеры. – Хочу побольше таких песен выпускать, поэтому надеюсь, что песня зайдет.

На песню «Не со мной» также снят видеоклип. По словам певицы, у них получился мини-фильм.

— Там моя история, — рассказала Клава. — В клипе снялась даже моя бабушка, представьте, насколько это важный для меня релиз! Надеюсь, мы старались не зря и у нас получилось.

Источник: InterMedia

 

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