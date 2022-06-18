Клубника VS черешня: цена, польза и вред

Клубника и черешня. Эти витаминные сочные плоды нынешним летом нельзя назвать дешевыми. А если бы пришлось выбирать, какими ягодами порадовать своих домочадцев, – на чем лучше было бы остановиться? Сравним цену, пользу и вред клубники и черешни.

Цена

В магазинах и на рынках наконец появилась литовская клубника. Ранее фермеры объясняли, что местной клубнике не хватает солнца и тепла – поэтому она в этом году вызрела только сейчас. Литовская клубника на столичных рынках продается в среднем по 5-6 евро за килограмм. При этом раскупается она довольно быстро. Польская клубника стоит сейчас на рынках в среднем 3,50 евро.

В магазинах цены на клубнику очень различаются. Например, на страничке Barbora цена за литовскую клубнику – 9,98 за кг. А вот LIDL обещает, что на следующей неделе клубника будет стоить 3,98 за кг, – правда, происхождение ее на сайте не указывается. Цены в других сетях: IKI – 5,84 евро (Латвия), RIMI – 8,76 (Греция).

Черешня на рынках стоит примерно столько же: 5 – 6,50 евро. Правда, можно найти и по 8-9 евро. Цены в торговых сетях: Maxima – 4,19 евро. IKI – 4,99 евро. RIMI – 6,99.

* цены действительны на субботу, 18 июня

Калорийность и польза

Клубника. Калорийность клубники составляет 41 ккал на 100 грамм. В ней мало сахарозы, поэтому клубнику можно есть даже тем, кто хочет сбросить вес. Но главная ценность клубники – антиоксиданты. Они снижают риск хронических болезней, сердечно-сосудистых заболеваний. Клубника полезна для зрения, памяти и нервной системы, она помогает снизить стресс и укрепить иммунитет. Исследования показывают, что клубника может даже служить профилактикой болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний.

Черешня. Калорийность черешни немного выше, чем клубники. Она составляет 52 ккал на 100 гр. В черешне содержится витамин С – он восстанавливает и укрепляет иммунную систему. Много витамина группы В, железо, магний, фолиевая кислота. Витамин А, незаменимый для зрения и костей. Диетологи говорят, что главная особенность черешни в том, что она полезна для здоровья кровеносных сосудов, потому что содержит вещества, которые укрепляют их стенки. Черешня помогает нормализовать свертываемость крови и предупреждает образование тромбов.

Есть у клубники и черешни общее свойство. Они могут служить отличным средством против подагры, артрита и ревматизма.

Вред

Клубника. Каждой маме известно, что клубника – сильный аллерген. Поэтому и будущим мамам (во время беременности), и детям клубнику надо ограничивать. То же самое относится и к аллергикам. Кроме того, клубнику следует ограничивать людям с гастритом и язвой, с заболеваниями почек и при цистите. А еще важно не забывать хорошенько мыть клубнику перед едой, чтобы не наесться пестицидов, которыми она обрабатывается.

К слову, диетологи говорят, что людям с сахарным диабетом клубнику есть можно, но в небольших количествах (примерно 100 г в день), и лучше после еды.

Черешня. Аллергикам, беременным и кормящим мамам черешней лучше не увлекаться. Эту ягоду нельзя есть при повышенной кислотности и язве желудка. Не рекомендуется употреблять ее в период обострения гастрита.

Кроме того, несмотря на то, что калорийность черешни невысока, в ней много сахара. Поэтому людям с сахарным диабетом к черешне лучше относиться с осторожностью. В день рекомендуется съедать примерно грамм 100 этой ягоды.

А еще надо быть осторожными с косточками черешни. В них содержится вещество амигдалин, который, попадая в желудок, под действием желудочного сока образует сильный яд – синильную кислоту. Так что косточки черешни лучше все-таки не проглатывать.

Вывод

Можно сделать вывод, что соотношение цена/польза у клубники и черешни довольно похожи. Да и противопоказания не сильно отличаются. Поэтому самый хороший вариант, наверное, – не отказывать себе в удовольствии и позволить полакомиться в сезон этими плодами. А чтобы не приходилось делать выбор в пользу клубники или черешни, можно купить самых красивых и сочных ягод, но понемножку. Тогда и вреда никакого не будет, и удовольствие обеспечено.