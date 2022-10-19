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Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер фильма «Крид 3» (Creed III) обнародовала кинокомпания MGM.

Премьера «Крид 3» запланирована на 3 марта 2023 года.

— Доминируя в мире бокса, Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) процветает как в карьере, так и в семейной жизни, — сообщается в синописие. — Когда друг детства и бывший боксер-вундеркинд Дамиан (Джонатан Мейджорс) вновь появляется на его горизонте после отбытия длительного срока в тюрьме, он стремится доказать, что заслуживает своего выступления на ринге. Бой между бывшими друзьями — это больше, чем просто драка. Адонис должен поставить на карту свое будущее, чтобы сразиться с Дамианом — бойцом, которому нечего терять.

В режиссерском дебюте исполнителя главной роли снялись также Тесса Томпсон, Вуд Харрис, Флориан Мунтяну, Филисия Рашад и др.

Источник: InterMedia

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