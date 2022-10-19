Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Премьера «Крид 3» запланирована на 3 марта 2023 года.

— Доминируя в мире бокса, Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) процветает как в карьере, так и в семейной жизни, — сообщается в синописие. — Когда друг детства и бывший боксер-вундеркинд Дамиан (Джонатан Мейджорс) вновь появляется на его горизонте после отбытия длительного срока в тюрьме, он стремится доказать, что заслуживает своего выступления на ринге. Бой между бывшими друзьями — это больше, чем просто драка. Адонис должен поставить на карту свое будущее, чтобы сразиться с Дамианом — бойцом, которому нечего терять.