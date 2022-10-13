Музыкальная новинка

Мари Краймбрери исповедалась в новом клипе

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Мари Краймбрери выпустила видеоклип на свой свежий сингл «Прости, но я не буду петь».

В ролике артистка, одетая в фэнтезийное платье, поет свою новую песню перед алтарем пустого храма.

— Моя исповедь, — представила Мари Краймбрери клип в своих соцсетях. — Я не знаю, как правильно и что такое законы жанра. Я делаю только то, что чувствую. И рассказав эту историю публично, я перестала бояться. Бояться, что она когда-нибудь сбудется…

По словам исполнительницы, ролик снимался в конце весны.

— В тот день было очень тепло. Конец мая. Это снаружи. Меня же трясло от холода. Конец вере? Это – внутри, — рассказала она.

Песня «Прости, но я не буду петь» войдёт в альбом «Нас узнает весь мир (Part 2)», релиз которого состоится на лейбле 14 октября.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Сергей Бабкин представил Face to Face

Сергей Бабкин представил Face to Face

Автор Эвелина Никанорова
Чарли Пут записал альбом имени себя

Чарли Пут записал альбом имени себя

Автор Эвелина Никанорова
Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Автор Эвелина Никанорова
Рита Дакота получила духовный альбом путём медитаций и ченнелинга

Рита Дакота получила духовный альбом путём медитаций и ченнелинга

Автор Эвелина Никанорова
«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

Автор Эвелина Никанорова
Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Автор Эвелина Никанорова
Arctic Monkeys показали новую песню из будущего альбома

Arctic Monkeys показали новую песню из будущего альбома

Автор Эвелина Никанорова
Эд Ширан подружился с покемонами

Эд Ширан подружился с покемонами

Автор Эвелина Никанорова
Музыка и песни из «Блондинки» вышли в день премьеры фильма

Музыка и песни из «Блондинки» вышли в день премьеры фильма

Автор Эвелина Никанорова