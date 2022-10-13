Мари Краймбрери исповедалась в новом клипе

Мари Краймбрери выпустила видеоклип на свой свежий сингл «Прости, но я не буду петь».

В ролике артистка, одетая в фэнтезийное платье, поет свою новую песню перед алтарем пустого храма.

— Моя исповедь, — представила Мари Краймбрери клип в своих соцсетях. — Я не знаю, как правильно и что такое законы жанра. Я делаю только то, что чувствую. И рассказав эту историю публично, я перестала бояться. Бояться, что она когда-нибудь сбудется…

По словам исполнительницы, ролик снимался в конце весны.

— В тот день было очень тепло. Конец мая. Это снаружи. Меня же трясло от холода. Конец вере? Это – внутри, — рассказала она.

Песня «Прости, но я не буду петь» войдёт в альбом «Нас узнает весь мир (Part 2)», релиз которого состоится на лейбле 14 октября.

Источник: InterMedia