Звёзды

Милли Бобби Браун выходит замуж

Автор Эвелина Никанорова
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Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс») получила предложение руки и сердца от своего бойфренда – 21-летнего Джейкоба Бонджови.

О помолвке 19-летняя актриса сообщила в соцсетях 11 апреля 2023 года, обнародовав фото с женихом и новым кольцом на левой руке.

– Я люблю тебя уже три лета, дорогой, я хочу их все, – подписала она снимок.

Милли Бобби Браун выходит замуж

Милли Бобби Браун и Джейкоб Бонджови

Милли и сын музыканта Джона Бон Джови начали встречаться весной 2021 года. Как рассказала актриса в одном из интервью, они с Джейкобом сначала познакомились и подружились в соцсетях.

Источник: InterMedia

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