Музыкальная новинка

Миша Марвин и Ханна показали скандальный «Финал» своих отношений

Автор Эвелина Никанорова
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Миша Марвин и Ханна представили видеоклип на дуэтную композицию «Финал».

Аннотацией к клипу послужила строчка «вся твоя любовь – бесконечный скандал» из новой песни. Именно в таком ключе происходят отношения между героями клипа «Финал». Миша Марвин и Ханна бесконечно ссорятся и спорят в разных локациях, танцуют, занимаются любовью, а после герой Миши вспоминает об утраченном чувстве, напившись в баре.

«Финал» стал далеко не первым совместным треком Миши Марвина и супруги основателя лейбла Black Star Пашу. Самым популярным дуэтом Миши и Ханны является песня «Французский поцелуй», изданная в 2020 году.

Источник: InterMedia

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