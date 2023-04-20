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Netflix прекращает выпуск и доставку DVD

Автор Эвелина Никанорова
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Netflix закрывает сервис по выпуску и доставке своих фильмов и сериалов подписчикам на физических носителях – DVD.

Netflix прекращает выпуск и доставку DVD

– После невероятного 25-летнего существования мы решили закрыть DVD.com в конце этого года, – заявил он. – Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставить лучший сервис для наших зрителей, но по мере того, как бизнес продолжает сокращаться, это будет становиться все труднее. Поэтому мы хотим выйти на новый уровень и выпустим наши последние диски 29 сентября 2023 года. Эти культовые красные конверты изменили то, как люди смотрят шоу и фильмы дома, и проложили путь к переходу на потоковое вещание. С самого начала нашим подписчикам нравился выбор и контроль, который предлагали развлечения, предназначенные непосредственно для потребителя: широкий выбор названий и возможность запоем смотреть целые сериалы.

Netflix отправил свой первый DVD подписчикам с фильмом «Битлджус» Тима Бертона 10 марта 1998 года. С тех пор они отгрузили более 5,2 миллиарда дисков более чем 40 миллионам своих зрителей. Согласно данным, обнародованным на сайте компании, самым популярным фильмом на DVD стала спортивная драма «Невидимая сторона» с участием Сандры Буллок. Для любителей кино, которые все еще пользовались сервисом, новость стала разочарованием, поскольку библиотека физических дисков Netflix включала множество труднодоступных фильмов и телешоу, которые, возможно, никогда не будут показаны онлайн.

Источник: InterMedia

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