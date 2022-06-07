220-летие Вильнюсских пожарных, работы на ул. Калварию, фестивали и другие новости

7 июня Вильнюсские пожарные отмечают свое 220-летие. На праздник в честь 220-летнего юбилея приглашены министр внутренних дел Агне Билотайте, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, пожарные и их бывшие руководители, руководители и представители других спецслужб, духовой оркестр Министерства внутренних дел, жители и гости столицы.

Независимого поставщика электроэнергии еще не выбрали 309 600 человек, или 42% клиентов второго этапа.

В рамках проекта «Научись плавать и вести себя безопасно в воде», который весь учебный год проходил в столице, научились плавать 5281 учеников из 80 столичных школ.

Вильнюсское городское самоуправление сообщило о начале ремонта баскетбольных площадок возле Белого моста. Ожидается, что работы завершатся через неделю.

В конце мая проводились микробиологические исследования качества воды в водоемах Вильнюса и Вильнюсского района. Их результаты показали, что качество воды отличное, соответствует всем установленным параметрам.

Общественный транспорт по улице Калварию будет ходить быстрее. Ночами и после вечернего часа пик с 13-14 июня здесь начнут проводить работы по оборудованию полосы движения А между улицами Šeimyniškių и Trimitų; Daugėliškio и пр. Konstitucijos; ул. Žalgirio и J. Treinio.

15-16 июня в столицу вернется музыкальный фестиваль под открытым небом Vilnius – atvira muzikos salė. Дворы жилых кварталов станут открытым музыкальным залом, где на четырех площадках (в Ерузале, Лаздинай, Новой Вильне и Жирмунай) выступят 24 исполнителя. В концертах примут участие Leon Somov & Dileta, Skamp, Biplan, Jurgis Brūzga, Free Finga и другие.

По случаю Всемирного дня окружающей среды было объявлено о расширении в пять раз территории бора Пуня и присвоении ему статуса природного заповедника. Это первый в Литве заповедник такого размера, охватывающий почти весь лесной массив.

Творческие мастерские для детей и их родителей в Бернардинском саду, лазерная инсталляция над рекой Вильняле, концерты, спектакли, кино и многое-многое другое – 17 июня, на фестивале Kultūros naktis 2022, «Ночь культуры». Полная информация о мероприятиях, их времени, месте и регистрации – на странице kulturosnaktis.lt.

По данным энтомологов, после того, как в столице было принято решение в целях защиты биоразнообразия отказаться от постоянных покосов травы, количество заболеваний, которые передаются клещами, не увеличилось. Специалисты объясняют это механизмами саморегуляции: в более высокой траве больше и животных, которые питаются клещами.

Начиная с этой субботы, пять выходных подряд у Белого моста в Вильнюсе будет проводиться масштабное бесплатное мероприятие для детей Украины и Литвы «День друзей». Начало праздника – в 12 часов. Детей и их родителей ждут не только концерты самых известных литовских исполнителей, но и спортивные развлечения, батутный парк и бесплатные угощения.

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