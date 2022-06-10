Мероприятия 11 – 12 июня, подсчеты Pricer.lt, наказание за люпины и другие новости

По данным Pricer.lt, средняя стоимость самых дешевых товаров в мае, по сравнению с апрелем, в Литве снизилась на 1,3% (меньше чем на евро). Но в сравнении с маем 2021 года выросла на 23,1%, или на 12,71 евро. Больше всего за год подорожали картошка, подсолнечное масло, сметана, яйца, овсяные хлопья.

За денежными социальными пособиями и компенсациями в Литве не обращаются 20 – 30% людей. Об этом рассказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Семена литовских растений переданы на хранение во Всемирный банк Свальбарда в Норвегии. Служба лесничеств передала в семенохранилище генетические примеры в целом 123 видов наших растений.

В Бирштонасе продолжается юбилейный, 30-й, Чемпионат страны по воздухоплаванию «Кубок Бирштонаса 2022». В нем принимают участие около 20 пилотов воздушных шаров из Литвы, а также гости из Латвии и Польши. Чемпионат продлится до 12 июня.

11 июня, в субботу, в столичном Северном городке Ogmios miestas будет отмечать день рождения. Обещают огромную детскую программу: шоу мыльных пузырей, концерты, ярмарки, бесплатные батуты, поляна настоящих кроликов и т.д. Начало в 11 часов.

С этой субботы, 11 июня, пять выходных подряд у Белого моста в Вильнюсе будет проходить бесплатное мероприятие для детей Украины и Литвы «День друзей». Начало праздника – в 12 часов. Детей и их родителей ждут не только концерты самых известных литовских исполнителей, но и спортивные развлечения, батутный парк и бесплатные угощения.

11 июня Старый рынок Клайпеды приглашает на праздник. С 11:00 на площади рядом с рынком будут проходить праздничная церемония, организованная администрацией рынка, концерт. Покупателей и гостей праздника угостят ухой, а дети смогут попрыгать на батуте.

Региональный парк излучин Нямунаса становится Меккой для пассажирского судоходства. В прошлом году открылся причал в Бирштонасе, в этом году новый причал открывается в Пренай. Старт первого, исторического, рейса на Приенай будет дан завтра, в субботу, во время праздника Бирштонаса.

В Дзукийском национальном парке завтра, 11 июня, состоится День туризма и ремесел. В программе – экскурсии, походы, обучение ремеслам, концерт музыкантов Дзукийского региона и многое другое. Программа в Этнографической усадьбе в Марцинконисе начинается в 10:30, билет на весь день стоит 5 евро. Участников просят зарегистрироваться.

Жители и гости Кретинги в субботу, 11 июня, смогут полюбоваться ярким шоу фонтанов. Светящиеся фонтаны на летней эстраде будут «танцевать» под популярные мелодии. Кульминацией шоу станут струи воды, поднимающиеся на высоту до 10 м. Начало представления в 23:00.

В воскресенье, 12 июня, в 17 часов на Летней эстраде в Клайпеде состоится Праздник песни Западного региона Литвы. В нем примут участие более 280 творческих коллективов и более 6500 участников из всех уголков Литвы.

Природоохрана напоминает: яркие люпины – растения с голубыми, фиолетовыми, беловатыми или розовыми цветками – можно собирать, можно украшать ими свой дом. Но вот продавать это инвазивное растение запрещается. За выращивание, размножение, обмен или продажу инвазивных растений предусмотрены штрафы в размере до 500 евро (для физических лиц).

До полугода продлен срок выплаты компенсаций жителям и бизнесу, принявшим военных беженцев из Украины, сообщает Соцмин. По поводу назначения данных выплат или их продления следует подавать заявку в свое самоуправление.

Украинцев временно будут размещать в Алитусе и Каунасе. В Вильнюсе останется только гуманитарная помощь.

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