700-летний юбилей столицы, первое жилье — с господдержкой, история Вильнюса «от корней до облаков» и другие новости

Сегодня, 25 января, Вильнюс празднует свой 700-летний юбилей

Президент Гитанас Науседа, поздравляя Вильнюс с 700-летием, подчеркнул, что сегодняшний праздник стал возможен благодаря «смелым, дальновидным решениям в истории столицы, которые демонстрируют исключительную геополитическую проницательность».

Он подчеркнул, что Вильнюс представлен как столица западного государства, которое приветствует людей разных вероисповеданий, а само 25 января «вошло не только в историю Вильнюса, но и в историю страны и Европы как яркий знак развития литовской государственности и смелых амбиций Литвы».

Сегодня в столице начинается Вильнюсский фестиваль света, который продлится до 28 января

Все экспонаты фестиваля будут освещены каждый вечер с 18 до 23 часов, а на ночь их будут отключать. Тем, кто с нетерпением ждет возможности полюбоваться ночной столицей и 25 — 28 января прогуляться по уличной галерее 5-го Вильнюсского фестиваля в Старом городе, организаторы мероприятия советуют, как все увидеть, не заблудиться и отлично провести время. Подробности о Фестивале света, Как отпраздновать юбилей столицы так, чтобы ничего не упустить, Столичные рестораны подготовили сюрприз ко дню рождения города.

На проходящей во вторник в столице по случаю 700-летия города международной конференции Champion Cities Summit 2023 за поддержку Украины Вильнюсу было присвоено почетное звание «Города-спасителя»

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Литва частично присоединилась к «леопардовой» коалиции

После того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что его страна намерена официально обратиться к Германии за возможностью передачи Украине из своего арсенала немецких боевых танков Leopard, министр обороны Арвидас Анушаускас заверил, что Литва частично уже присоединилась к так называемой леопардовой коалиции.

«Несколько дней назад в Эстонии было принято заявление, в котором 11 стран просто декларировали свою поддержку странам для оказания всевозможной помощи Украине, в том числе и танками. Такое заявление сделали 11 государств», — сказал Анушаускас.

По его словам, хотя страны, не имеющие танков Leopard, в коалицию не входят, Литва выразила свою позицию в формате «Рамштайн».

Предлагается разрешить молодым семьям по всей Литве приобретать первое жилье с государственной поддержкой

Действующий закон ограничивает право молодых семей на приобретение первого жилья с господдержкой в ​​регионах, где средняя стоимость недвижимости выше. По словам инициатора поправок Гинтаутаса Палуцкаса, возможность использования этой поддержки в настоящее время ограничена в крупных городах Литвы (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис), курортных городах, но, согласно текущим расчетам, под ограничение также попадают средние города (например, Утена).

Член Сейма Гинтаутас Палуцкас предлагает увеличить возрастной рубеж молодых семей с 36 до 40 лет

Политик, зарегистрировавший такую ​​поправку к Закону о поддержке при приобретении или аренде жилья, говорит, что в случае ее принятия она даст большему количеству людей возможность приобрести свое первое жилье с господдержкой.

«Почта Литвы» сообщила , что с 1 февраля изменятся тарифы универсальных почтовых услуг (UPP)

Стоимость отправки корреспонденции и посылок в пределах Литвы вырастет в среднем на 35%. Тарифы на корреспонденцию, отправляемую за границу, вырастут в среднем на 94%, а на почтовые отправления снизятся в среднем на 11%. Международные отправления будут осуществляться только в режиме приоритетной доставки, и тарифы будут различаться в зависимости от страны. Подробнее обо всех изменениях

В этом году в Клайпеде более 900 правонарушений за езду по полосам А: водителей фиксируют и специальные камеры

По данным Клайпедской городской полиции, с начала 2023 года уже зафиксировано 903 случая несоблюдения требований полосы А для транспорта. За весь 2022 год за данный вид нарушения было составлено 6528 протоколов об административном правонарушении. Водители, нарушающие требования полосы А, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 90 евро.

Клайпедскому горсовету на этой неделе предстоит решить, утверждать ли предложения по изменению компенсации за частные детские сады

Администрация Клайпедского самоуправления предлагает компенсировать 150 евро родителям, которые водят своих детей в частные детские сады. Ожидается, что Клайпедский городской совет обсудит этот вопрос в четверг.

17 января вступил в силу приказ Министерства окружающей среды, в котором говорится, что в Куршском заливе больше нельзя использовать некоторые приспособления для коммерческого рыболовства

Кроме того, сокращается количество разрешенных для использования предметов рыболовства. Рыбный промысел сетями размером 40-44 мм отныне полностью запрещен в этих водах. Предполагается что данные меры поспособствуют улучшению запасов различных видов рыб (судак, окунь, угорь и др.), распространенных в данном водоеме.

Путешественник Ауримас Валуявичюс поделился радостной вестью — за месяц он преодолел более 1000 морских миль

Валуявичюс решил в одиночку переплыть Атлантический океан (от Европы до Северной Америки) на одноместной лодке за 110 дней или быстрее, он гребет по 14 часов в сутки. Так Валуявичюс хочет отметить 90-летие полета через Атлантический океан литовских пилотов С. Дарюса и С. Гиренаса, зафиксировать рекорд Литвы и улучшить мировой рекорд. Если ему это удастся, он станет первым литовцем, преодолевшим такой маршрут, и третьим человеком в мире.

Как познакомиться с историей города от корней до облаков?

По случаю 700-летия столицы Музей храмового наследия Литвы приглашает вильнюсцев и гостей города познакомиться с христианской историей Вильнюса от самых его корней – подземелий и склепов, до облаков – возвышающихся башен и куполов, которые видны с колокольни Кафедрального собора. Все экскурсии праздничной недели

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