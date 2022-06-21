Новости

Обложка первого комикса «Бэтмен» ушла с молотка за рекордную сумму

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Оригинальная обложка первого выпуска комикса «Бэтмен. Возвращение Темного рыцаря» 1986 года издания была продана на торгах аукционного дома Heritage Auctions.

Обложка первого комикса «Бэтмен» ушла с молотка за рекордную сумму

Работа ушла за 2,4 млн долларов, став одним из фрагментов комиксов и фэнтези-арта, проданных дороже $1 млн. Ранее самым дорогим изображением Бэтмена была обложка комикса Нила Адамса «Бэтмен №251» (1973), проданная за $600 тыс. в ноябре 2019 года.

Фрэнк Миллер считает, что продажа его работы за большие деньги будет иметь положительный эффект.

– Рой Лихтенштейн заработал все эти миллионы, в основном, опираясь на старые романтические комиксы. Было бы неплохо, если бы признали и оригинальную вещь, – заявил он.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Налог на недвижимость, холодный душ, 635-летие Молетай и другие новости

Налог на недвижимость, холодный душ, 635-летие Молетай и другие новости

Автор RADIO•R
Бейонсе показала первую песню из «Renaissance»

Бейонсе показала первую песню из «Renaissance»

Автор Эвелина Никанорова
Новое расписание транспорта в столице, остановка «Единорогов», спасенные тюлени и другие новости

Новое расписание транспорта в столице, остановка «Единорогов», спасенные тюлени и другие новости

Автор RADIO•R
Дни археологии, «Ночь культуры» и другие новости и мероприятия 17 &#8211; 19 июня

Дни археологии, «Ночь культуры» и другие новости и мероприятия 17 – 19 июня

Автор RADIO•R
Годовой отчет президента, старинная мостовая на набережной и другие новости

Годовой отчет президента, старинная мостовая на набережной и другие новости

Автор RADIO•R
Результаты переписи населения, Ночь культуры и другие новости

Результаты переписи населения, Ночь культуры и другие новости

Автор RADIO•R
Компенсация на покупку экологического транспорта, начало грибного сезона и другие новости

Компенсация на покупку экологического транспорта, начало грибного сезона и другие новости

Автор RADIO•R
Паспорт по предварительной записи, «Проводы черепашек» и другие новости

Паспорт по предварительной записи, «Проводы черепашек» и другие новости

Автор RADIO•R
Мероприятия 11 – 12 июня, подсчеты Pricer.lt, штраф за люпины и другие новости

Мероприятия 11 – 12 июня, подсчеты Pricer.lt, штраф за люпины и другие новости

Автор RADIO•R