Обложка первого комикса «Бэтмен» ушла с молотка за рекордную сумму

Оригинальная обложка первого выпуска комикса «Бэтмен. Возвращение Темного рыцаря» 1986 года издания была продана на торгах аукционного дома Heritage Auctions.

Работа ушла за 2,4 млн долларов, став одним из фрагментов комиксов и фэнтези-арта, проданных дороже $1 млн. Ранее самым дорогим изображением Бэтмена была обложка комикса Нила Адамса «Бэтмен №251» (1973), проданная за $600 тыс. в ноябре 2019 года.

Фрэнк Миллер считает, что продажа его работы за большие деньги будет иметь положительный эффект.

– Рой Лихтенштейн заработал все эти миллионы, в основном, опираясь на старые романтические комиксы. Было бы неплохо, если бы признали и оригинальную вещь, – заявил он.

Источник: InterMedia