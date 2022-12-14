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«Очень странные дела», «Дом Дракона» и «Лучше звоните Солу» возглавили топ-10 сериалов на IMDb

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Интернет-портал IMDb (крупнейшая база данных кино и телефильмов) опубликовала список самых популярных телешоу 2022 года.

В рейтинг вошли сериалы, новые эпизоды которых были выпущены на телеканалах и видеосервисах в текущем году, и неизменно занимали самые высокие места в поиске и просмотре на сайте с более чем 200 миллионами ежемесячных посетителей.

Первое место в топ-10 занял сериал «Очень странные дела» (чей четвертый сезон вышел в 2022 году), на втором – новинка сезона «Дом Дракона», на третьем – «Лучше звоните Солу» (в этом году был показан финальный сезон), на четвертом – еще одна громкая премьера «Властелин колец: Кольца власти».

Далее следуют, в порядке убывания, «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».

Источник: InterMedia

 

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