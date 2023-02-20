Музыкальная новинка

Пинк выпустила новый альбом

Автор Эвелина Никанорова
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Пинк представила новый альбом «Trustfall» . В пластинку вошли 13 треков, в том числе ранее выпущенные синглы и клипы «Never Gonna Not Dance Again», «Trustfall» и «When I Get There».

Помимо сольных композиций на альбоме представлены коллаборации с Lumineers («Long Way to Go»), First Aid Kit («Kids in Love») и Крисом Стэплтоном («Just Say I’m Sorry»).

— Не могу поверить, что этот день наконец настал! – написала Пинк в день релиза. – Я с трудом дождалась этого момента, чтобы поделиться своим сердцем и душой со всеми вами. Этот альбом так много значит для меня, и я надеюсь, что он станет для вас событием из серии «я помню, где я был, когда слушал этот альбом».

Источник: InterMedia

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