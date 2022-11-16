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Подсказка для родителей: какие продукты должны быть в рационе школьника

Автор Анжелика Орлёнок
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Учебный год набрал обороты. Детям приходится трудиться над тем, чтобы справиться с нагрузками, а родителям — над тем, чтобы обеспечить своих чад правильным питанием. Какие продукты обязательно должны быть в рационе школьника?

Подсказка для родителей: какие продукты должны быть в рационе школьника

Подсказка для родителей: какие продукты должны быть в рационе школьника

В памятке для родителей, которую подготовило Бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau, говорится, что для поддержки иммунной системы детям обязательно нужны витамины.

В первую очередь — витамины C и D

Запасы витамина С в организме не накапливаются, а значит его надо употреблять ежедневно. От этого витамина зависит иммунитет ребенка, эластичность сосудов и др. А вот витамин D — «витамин солнца», которого особенно не хватает в холодное время года, — естественным путем получить из продуктов сложнее. Из продуктов витамин D усваивается в очень маленьких количествах. Однако если мы включим в рацион ребенка больше продуктов с этим витамином, мы сделаем полезное дело.

Что обязательно должно быть в повседневном рационе школьника?

На перекусы должны быть не бутерброды, а овощи и фрукты, богатые витамином С. Свежие, тушеные, тертые и т.д. Это могут быть салат из фруктов, бананы, консервированные фрукты с несладким йогуртом. Особенно хорошо, конечно, когда удается вдоволь напитаться витамином С в летнее время, когда разные фрукты и ягоды сменяют друга друга. В холодное время года выручалочкой для родителей школьника могут стать наборы замороженных ягод.

Подсказка для родителей: какие продукты должны быть в рационе школьника

Важно употреблять рыбу жирных сортов (лосось, скумбрию, форель, палтус, сардины и т.д.). А чтобы ребенок гарантированно захотел ее съесть, можно запечь рыбу с сыром в духовке или приготовить вкусный соус.

Витамин D часто бывает добавлен в молочные продукты и различные каши. Небольшое количество этого витамина содержат также яичные желтки и некоторые грибы. Вообще, диетологи советуют давать детям 4-5 яиц в неделю. Но только не с колбасой или беконом, а с овощами или просто в вареном виде.

Хорошо, если дети будут есть такие сыры, как моцарелла, а также творог. В твороге (он должен быть без сахара или других добавок) есть и легкоусвояемый белок, и необходимые для детского организма аминокислоты, кальций, фосфор. Полезны кисломолочные продукты, кефир, несладкий йогурт.

Крупы — гречка, овсянка, бурый рис — отличные источники сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы В. Если приготовить ребенку на завтрак такую кашу с овощами, он долгое время будет сыт, и ему легче будет справляться с нагрузкой в школе. Во внесезонье овощи тоже вполне можно покупать в замороженном виде.

А еще — ребенку обязательно надо напоминать, чтобы он пил воду. Иначе у него могут быть головные боли и повышенная утомляемость.

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