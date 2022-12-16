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Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Автор RADIO•R
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Для тех, у кого еще не было времени побродить по празднично украшенным улочкам в центре столицы, мы подготовили подробный отчет о том, как выглядит предрождественский Вильнюс. В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog — прогулка по Стиклю, Пилес и другим улицам Старого города.

Начнем прогулку по праздничной улице Пилес и посмотрим на украшения/гирлянды. Да, «милый/любимый Вильнюс» — все так и есть на самом деле.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Елочки у ресторана Grey.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Что-то распустилось у входа в коктейль-бар 🙂

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Кафе Каtpedėlė.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Практически последний из могикан — сувенирный магазин. «Корона» сувенирный бизнес подкосила, мягко говоря, серьезно.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Отель Narutis в этом сезоне предъявил крайне стильный декор, который великолепно выглядит и снаружи, и внутри

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Фасад отеля Pacai. Декор так и манит зайти во дворик.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Раз манит зайти во дворик, почему бы и не зайти? 🙂

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Продолжим прогулку по ул. Стиклю от пересечения с ул. Диджейи. И тут елочки — и там елочки. Можете сосчитать, сколько их?

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Стойкий оловянный солдатик.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Вход в магазин бабочек.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Augustas ir Barbora.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Слева от фасада можно обнаружить проход во внутренний дворик. Осталось пробраться сквозь заросли…

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

… и увидеть еще одну елку.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Прямо — ул. Стиклю, а направо — ул. М. Антокольске…

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Кондитерская Ponių Laimė в квартале стекольщиков обновила рождественский декор.

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

А вот и Sugamour без строительных «лесов». Тоже здорово!

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Как-то так.

Материал предоставил Ярослав Сизов

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