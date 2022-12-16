Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Для тех, у кого еще не было времени побродить по празднично украшенным улочкам в центре столицы, мы подготовили подробный отчет о том, как выглядит предрождественский Вильнюс. В сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog — прогулка по Стиклю, Пилес и другим улицам Старого города.

Начнем прогулку по праздничной улице Пилес и посмотрим на украшения/гирлянды. Да, «милый/любимый Вильнюс» — все так и есть на самом деле.

Елочки у ресторана Grey.

Что-то распустилось у входа в коктейль-бар 🙂

Кафе Каtpedėlė.

Практически последний из могикан — сувенирный магазин. «Корона» сувенирный бизнес подкосила, мягко говоря, серьезно.

Отель Narutis в этом сезоне предъявил крайне стильный декор, который великолепно выглядит и снаружи, и внутри

Фасад отеля Pacai. Декор так и манит зайти во дворик.

Раз манит зайти во дворик, почему бы и не зайти? 🙂

Продолжим прогулку по ул. Стиклю от пересечения с ул. Диджейи. И тут елочки — и там елочки. Можете сосчитать, сколько их?

Стойкий оловянный солдатик.

Вход в магазин бабочек.

Augustas ir Barbora.

Слева от фасада можно обнаружить проход во внутренний дворик. Осталось пробраться сквозь заросли…

… и увидеть еще одну елку.

Прямо — ул. Стиклю, а направо — ул. М. Антокольске…

Кондитерская Ponių Laimė в квартале стекольщиков обновила рождественский декор.

А вот и Sugamour без строительных «лесов». Тоже здорово!

Как-то так.