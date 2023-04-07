Представительница Литвы на Евровидении 2023 года поддержала Украину

«Привет всем, я Моника из Литвы. Я надеюсь, вы еще узнаете эту маленькую страну. Литва действительно очень красивая, у нас много лесов, много деревьев, но самое прекрасное то, что мы свободны, нашей свободе более 30 лет. Однако есть страны, которые на данный момент не свободны. На мой взгляд, эта тема гораздо важнее данного вопроса, и я считаю, что каждый из вас должен об этом подумать. Слава Украине!», – сказала Моника на пресс-конференции фестиваля.