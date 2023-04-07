Представительница Литвы на Евровидении 2023 года поддержала Украину

Представительница Литвы на Евровидении 2023 года Моника Линките привлекла внимание к войне в Украине на фестивале в Израиле.
«Привет всем, я Моника из Литвы. Я надеюсь, вы еще узнаете эту маленькую страну. Литва действительно очень красивая, у нас много лесов, много деревьев, но самое прекрасное то, что мы свободны, нашей свободе более 30 лет. Однако есть страны, которые на данный момент не свободны. На мой взгляд, эта тема гораздо важнее данного вопроса, и я считаю, что каждый из вас должен об этом подумать. Слава Украине!», – сказала Моника на пресс-конференции фестиваля.
Музыкальный фестиваль Israel Calling — ежегодное важное событие в календаре еврофанов на пути к Евровидению. В этом году фестиваль прошел 1−2 апреля в Тель-Авиве, в нем приняли участие 20 участников.