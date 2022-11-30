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Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Трейлер анимационного фильма «Супербратья Марио» (Super Mario Bros. Movie) представила студия Illumination.

InterMedia напоминает, что сюжет основан на серии популярных компьютерных игр Nintendo с главным героем – водопроводчиком Марио в красной кепке (в мультфильме его озвучивает Крис Прэтт). В ролике можно увидеть самого Марио, сражающегося на ринге с гориллой Донки Конгом (Сет Роген), его брата Луиджи (Чарли Дэй)¸заклятого врага Марио – дракона Купо, он же Боузер (Джек Блэк), а также мудрую правительницу Грибного королевства принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой), которая вместе с одним из своих подданных, а также братьями Марио отправляется спасать мир.

Других персонажей озвучили Киган-Майкл Ки, Фред Армисен, Кевин Майкл Ричардсон, Себастьян Манискалко, сценарий написал Мэтт Фогель, в роли режиссеров выступили — Аарон Хорват и Михаэль Еленик.

В мировой прокат мультфильм «Супербратья Марио» выйдет 7 апреля 2023 года.

Источник: InterMedia

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