Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Трейлер анимационного фильма «Супербратья Марио» (Super Mario Bros. Movie) представила студия Illumination.

InterMedia напоминает, что сюжет основан на серии популярных компьютерных игр Nintendo с главным героем – водопроводчиком Марио в красной кепке (в мультфильме его озвучивает Крис Прэтт). В ролике можно увидеть самого Марио, сражающегося на ринге с гориллой Донки Конгом (Сет Роген), его брата Луиджи (Чарли Дэй)¸заклятого врага Марио – дракона Купо, он же Боузер (Джек Блэк), а также мудрую правительницу Грибного королевства принцессу Пич (Аня Тейлор-Джой), которая вместе с одним из своих подданных, а также братьями Марио отправляется спасать мир.

Других персонажей озвучили Киган-Майкл Ки, Фред Армисен, Кевин Майкл Ричардсон, Себастьян Манискалко, сценарий написал Мэтт Фогель, в роли режиссеров выступили — Аарон Хорват и Михаэль Еленик.

В мировой прокат мультфильм «Супербратья Марио» выйдет 7 апреля 2023 года.

Источник: InterMedia