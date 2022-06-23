Продолжение «Академии Амбрелла», корейский ремейк «Бумажного дома» и другие главные премьеры в сети

Академия «Амбрелла» (сериал, 3 сезон)
(фантастика, приключения, драма) с 22 июня
Шестеро детей со сверхспособностями под предводительством гениального ученого вырастают в неврастеников и неудачников. После смерти приемного отца они воссоединяются, чтобы выяснить — миру осталось ровно восемь дней до апокалипсиса.
Экранизация комикса лидера группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и по совместительству один из главных хитов Netflix.
Любовь и мороженое (фильм)
(комедия, мелодрама) с 22 июня
Чтобы исполнить последнюю волю матери, Лина проводит лето перед колледжем в Риме, где ее ждет любовь, приключения — и мороженое.
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (фильм)
(фантастика, приключения) с 22 июня
Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами.
Бумажный дом: Корея (сериал, 1 сезон)
Корейская версия очень популярного испанского сериала. Действие происходит в альтернативной вселенной, где вот-вот сольются в одну страну Северная и Южная Кореи. Профессор (его местную версию играет Ю Чжи Тхэ из «Олдбоя») собирает команду грабителей, чтобы незаконным путем добыть новую валюту страны.
Человек против пчелы (сериал, 1 сезон)
Мужчина пытается выжить вредную пчелу из своего особняка. В главной роли Роуэн Эткинсон.
Человек из Торонто (фильм)
Опытный киллер, известный как «Человек из Торонто», и неудачник Тедди вынуждены провести вместе один день в нью-йоркской квартире, арендованной на Airbnb.
Angry Birds: Летнее безумие (сериал, 2 сезон)
(мультфильм, приключения, комедия) с 24 июня
В лагере Сплинтервуд всё разлетается в пух и прах, ведь именно там подростки Ред, Чак, Бомб и Стелла вместе с другими птичками проводят безбашенное лето.
Женщина при деньгах (сериал, 1 сезон)
Комедийный сериал от сценаристов Алана Янга («Мастер не на все руки») и Мэтта Хаббарда («Студия 30»). Майя Рудольф играет женщину, которую обожаемый муж (Адам Скотт) бросает ради молодой любовницы и оставляет с миллиардами долларов. Взяв себя в руки, женщина берется за управление благотворительного фонда имени себя. Загвоздка всего одна: миллиардерша не работала ни дня в своей жизни.