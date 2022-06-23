Продолжение «Академии Амбрелла», корейский ремейк «Бумажного дома» и другие главные премьеры в сети

Академия «Амбрелла» (сериал, 3 сезон)

(фантастика, приключения, драма) с 22 июня

Шестеро детей со сверхспособностями под предводительством гениального ученого вырастают в неврастеников и неудачников. После смерти приемного отца они воссоединяются, чтобы выяснить — миру осталось ровно восемь дней до апокалипсиса.

Экранизация комикса лидера группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и по совместительству один из главных хитов Netflix.

Любовь и мороженое (фильм)

(комедия, мелодрама) с 22 июня

Чтобы исполнить последнюю волю матери, Лина проводит лето перед колледжем в Риме, где ее ждет любовь, приключения — и мороженое.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (фильм)

(фантастика, приключения) с 22 июня

Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами.

Бумажный дом: Корея (сериал, 1 сезон)

(криминал, драма) с 24 июня

Корейская версия очень популярного испанского сериала. Действие происходит в альтернативной вселенной, где вот-вот сольются в одну страну Северная и Южная Кореи. Профессор (его местную версию играет Ю Чжи Тхэ из «Олдбоя») собирает команду грабителей, чтобы незаконным путем добыть новую валюту страны.

Человек против пчелы (сериал, 1 сезон)

(комедия) с 24 июня

Мужчина пытается выжить вредную пчелу из своего особняка. В главной роли Роуэн Эткинсон.

Человек из Торонто (фильм)

(боевик, комедия) с 24 июня

Опытный киллер, известный как «Человек из Торонто», и неудачник Тедди вынуждены провести вместе один день в нью-йоркской квартире, арендованной на Airbnb.

Angry Birds: Летнее безумие (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия) с 24 июня

В лагере Сплинтервуд всё разлетается в пух и прах, ведь именно там подростки Ред, Чак, Бомб и Стелла вместе с другими птичками проводят безбашенное лето.

Женщина при деньгах (сериал, 1 сезон)

(комедия) с 24 июня

Комедийный сериал от сценаристов Алана Янга («Мастер не на все руки») и Мэтта Хаббарда («Студия 30»). Майя Рудольф играет женщину, которую обожаемый муж (Адам Скотт) бросает ради молодой любовницы и оставляет с миллиардами долларов. Взяв себя в руки, женщина берется за управление благотворительного фонда имени себя. Загвоздка всего одна: миллиардерша не работала ни дня в своей жизни.