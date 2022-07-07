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Робби, Бэйл и Вашингтон подозреваются в убийстве в «Амстердаме»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Официальный трейлер драмы «Амстердам» от режиссера, сценариста и продюсера Дэвида О. Расселла обнародовала 20th Century Studios.

В фильме переплетаются исторические факты и вымысел, и, как говорится в трейлере, «многое из этого произошло на самом деле». В звездный актерский состав также вошли Роберт Де Ниро, Крис Рок, Тейлор Свифт, Аня Тейлор-Джой, Майк Майерс, Рами Малек, Зои Салдана, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Андреа Райзборо, Алессандро Нивола и Матиас Шонартс.

В центре сюжета — история двух солдат (Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон) и медсестры (Марго Робби), «которые встретились в Бельгии» и которых ошибочно обвиняют в убийстве. Они оказываются в центре одного из самых шокирующих секретных заговоров в американской истории. В то время, как следователи идут по их следу, трое друзей вынуждены сами раскрыть преступление и очистить свои имена.

Источник: InterMedia

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