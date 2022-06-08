Звёзды

Робби Уильямс выпустит оркестровый сборник своих хитов

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Робби Уильямс объявил о выходе нового альбома, который получил название «XXV». Таким образом артист решил отметить 25-летие своей сольной карьеры.

Робби Уильямс выпустит оркестровый сборник своих хитов

Пластинка будет представлять собой сборник самых ярких хитов исполнителя, записанных в новой оркестровой аранжировке. Над аранжировками работали Жюль Бакли, Гай Чемберс и Стив Сидвелл. Треки были созданы при участии нидерландского симфонического оркестра Metropole Orkest.

– Я очень рад объявить о готовящемся релизе моего нового альбома альбоме «XXV», который воспевает многие из моих любимых песен за последние 25 лет. Каждый трек занимает особое место в моем сердце, – говорит Уильямс.

В трек-лист вошли такие композиции как «Angels», «Millennium» и «No Regrets».

В делюкс-версию пластинки войдут еще три оригинальных трека – «Disco Symphony», «More Than This» и «The World And Her Mother».

Источник: InterMedia

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