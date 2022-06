Робби Уильямс выпустит оркестровый сборник своих хитов

Робби Уильямс объявил о выходе нового альбома, который получил название «XXV». Таким образом артист решил отметить 25-летие своей сольной карьеры.

Пластинка будет представлять собой сборник самых ярких хитов исполнителя, записанных в новой оркестровой аранжировке. Над аранжировками работали Жюль Бакли, Гай Чемберс и Стив Сидвелл. Треки были созданы при участии нидерландского симфонического оркестра Metropole Orkest.

– Я очень рад объявить о готовящемся релизе моего нового альбома альбоме «XXV», который воспевает многие из моих любимых песен за последние 25 лет. Каждый трек занимает особое место в моем сердце, – говорит Уильямс.

В трек-лист вошли такие композиции как «Angels», «Millennium» и «No Regrets».

В делюкс-версию пластинки войдут еще три оригинальных трека – «Disco Symphony», «More Than This» и «The World And Her Mother».

