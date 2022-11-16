Сальма Хайек соблазняет Ченнинга Татума в трейлере «Супер Майк: Последний танец»

Первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец» (Magic Mike’s Last Dance) представила кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Майк Лейн (Ченнинг Татум) снова выходит на сцену после долгого перерыва из-за провала коммерческой сделки, в результате которой он разорился и начал работать барменом во Флориде. Для того, что, как он надеется, станет последним его успехом, Майк направляется в Лондон с богатой светской львицей (Сальма Хайек). Она заманивает его предложением, от которого он не может отказаться, и своими собственными планами. Когда все поставлено на карту, Майк узнает, что она на самом деле имеет в виду, но сможет ли он и его новая команда горячих танцоров это осуществить?

В мировой прокат «Супер Майк: Последний танец» выйдет 8 февраля 2023 года.

Источник: InterMedia