Звёзды

Шакира стала латиноамериканской «Женщиной года»

Автор Эвелина Никанорова
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Шакира будет удостоена звания «Женщина года» на первом в истории гала-концерте «Латиноамериканские женщины в музыке» «Mujeres Latinas en la Música» журнала Billboard.

Шакира стала латиноамериканской «Женщиной года»

– Шакира — идеальная женщина в музыке, – считает главный контент-менеджер Billboard по латиноамериканской и испанской музыке Лейла Кобо. – Благодаря ей латиноамериканские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала движение самостоятельно и продолжает оставаться более актуальной, чем когда-либо, с изяществом, глубокой традицией отдачи и огромным талантом. Она — воплощение женщины в музыке.

Шакира стала латиноамериканской «Женщиной года»

– Шакира сыграла ключевую роль в формировании яркого и разнообразного ландшафта латиноамериканской музыки и музыки в целом на протяжении всей своей карьеры, – говорит президент по стратегии развлечений и контента Telemundo Рональд Дэй. – Ее страсть, талант и креативность разрушили барьеры и дали возможность поколениям принять нашу индивидуальность через музыку, и мы невероятно гордимся тем, что признали ее «Женщиной года» в отрасли».

Mujeres Latinas en la Música является расширением франшизы Billboard Women in Music и посвящен латиноамериканским артисткам, руководителям и креативщикам, которые активно работают над позитивными изменениями, включением и гендерным паритетом в музыкальной индустрии.

Источник: InterMedia

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