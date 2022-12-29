Шпионский сериал «Госизмена», сатирическая комедия «Белый шум» Ноа Баумбака и другие главные премьеры недели

Госизмена (сериал)

(боевик, драма, триллер) на Netflix с 26 декабря

Встреча с русской шпионкой перечеркивает светлое будущее высокопоставленного сотрудника МИ-6 — и вынуждает его переосмыслить всю свою жизнь.

Белый шум (фильм)

(комедия, драма, ужасы, детектив) на Netflix с 30 декабря

Джек Глэдни, профессор, изучающий Адольфа Гитлера в вымышленном «Колледже на холме», женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков, разрывается на части в результате «воздушного токсического события» — катастрофической железнодорожной аварии, которая обрушивает химические отходы на его город. В главных ролях: Адам Драйвер, Грета Гервиг, Дон Чидл и другие.

Торжество мести (сериал)

(драма) на Netflix с 30 декабря

Жизнь старшеклассницы пошла под откос, когда одноклассники стали над ней издеваться. Девушка мечтала стать архитектором, но ей пришлось бросить школу из-за буллинга. Прошло время, школьница выросла, но идею отомстить не оставила. Все эти годы она дожидалась, пока её главный мучитель обзаведётся семьёй, и теперь наша мстительница — учитель его ребёнка.

Калейдоскоп (сериал)

(боевик, криминал, триллер) на Netflix с 1 января

Искусный вор и его банда пытаются совершить грандиозное и тщательно продуманное ограбление на 7 миллиардов долларов, но предательство, жадность и другие опасности мешают их планам.

Нескромный наблюдатель (сериал)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 1 января

Миранда — ненасытная вуайеристка и гениальный хакер. Каждый день она через окно наблюдает за жизнью Клео, элитной проститутки из дома напротив. Однажды Клео стучится в дверь Миранды и просит ее присмотреть за собакой, пока она будет в отъезде. В тот же день жизнь главной героини меняется навсегда: она встречает мужчину своей мечты.