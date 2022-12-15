Советует «Содра»: что делать, если вы заболели?

Минздрав Литвы сообщил, что сезон гриппа в этом году начался раньше обычного. Однако несмотря на то, что рост заболеваемости простудой и другими вирусными заболеваниями растет, представители министерства заверяют, что поводов для беспокойства нет, и в масштабах страны говорить об объявлении эпидемиологической ситуации пока рано.

Между тем «Содра» рассказывает о том, какие действия надо проделать тем, кто простудился, планирует взять больничный и рассчитывает на то, что его потом оплатят.

1. Обратитесь к врачу. После диагностики заболевания он назначит лечение и, если признает вас временно нетрудоспособным, выдаст электронный бюллетень с обоснованием вашего отсутствия на работе по болезни.

2. Сообщите своему работодателю (всем работодателям, если вы работаете более чем на одном рабочем месте) о том, что вы заболели и не можете выйти на работу в течение срока, указанного в выданном вам бюллетене. Работодатель после вашего обращения должен:

Рассчитать пособие по болезни из своих средств за первые 2 дня болезни, совпадающие с вашим графиком работы;

Подать в «Содру» заполненную форму NP-SD2

3. Если вы еще не сделали этого, подайте в «Содру» бессрочное заявление на получение пособия по болезни, и оно будет вам предоставляться автоматически каждый раз, когда вы заболеете. Вы можете подать заявку онлайн или в отделении «Содры».

4. Далее надо придерживаться правил поведения в период нетрудоспособности.

5. Если врач выдал справку (форма Nr. 094/a), ее надо предоставить работодателю.

6. После выздоровления надо отправиться на работу. Если врач установит, что вам надо продолжить лечение, он выдаст новый бюллетень.

Важно! Выплаты по больничному за первые 2 дня болезни, совпадающие с вашим графиком работы, оплачивает работодатель, а с 3-го дня болезни – «Содра».

Тем, кто работает по справке индивидуальной деятельности, за первые 2 дня временной нетрудоспособности пособие по болезни не выплачивается.

С 1 апреля 2022 г. пособие по болезни, на которое вы получили право 1 апреля 2022 года или позже, за первых 2 дня болезни, совпадающих с вашим рабочим или служебным графиком, вам заплатит работодатель, даже в том случае, если на момент 1-го дня временной нетрудоспособности у вас нет 3 месяцев за последние 12 месяцев (или 6 месяцев за последние 24 месяца) стажа социального страхования.

При этом несмотря на то, что работодатель выплатит вам пособие по болезни за первые 2 дня временной нетрудоспособности, однако если вы не приобретете необходимый стаж социального страхования по болезни, выплата из средств «Содры» с 3-го дня болезни вам выплачиваться не будет (есть исключения).

Размер выплаты по болезни можно примерно посчитать с помощью онлайн-калькулятора «Содры»