«Стражи Галактики» отправляются в новые опасные путешествия с последней миссией

Первый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3» обнародовала студия Marvel.

По сюжету финальной части кинофраншизы, Питер Квилл (Крис Прэтт), все еще не оправившийся от потери Гаморы (Зои Салдана), должен сплотить вокруг себя свою команду, чтобы защитить Вселенную, себя и своих друзей. Стражам предстоят новые путешествия (в частности, в экспериментальный мир Конт-Земля, связанный с происхождением енота Ракеты, где он встретит свою забытую любовь – разумную выдру леди Лиллу).

— Миссия, которая, если она не будет выполнена успешно, вполне может привести к концу Стражей, какими мы их знаем, — сообщается в синопсисе.

Также в новом фильме сценариста и режиссера Джеймса Ганна возвращаются Дэйв Батиста в роли Дракса, Карен Гиллан в роли Небулы, Пом Клементьефф в роли Богомола, Вин Дизель в роли Грута, Брэдли Купер в роли Ракеты, Элизабет Дебики в роли Аиши и Шон Ганн в роли Краглина. В числе новых актеров Чуквуди Ивуджи в роли Высокого Эволюционера, Мария Бакалова в роли пса Космо, Уилл Поултер в роли Адама Уорлока,

В мировой прокат «Стражи Галактики. Часть 3» выйдет 5 мая 2023 года.

Источник: InterMedia