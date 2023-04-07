Тина Кунаки и Венсан Кассель расстались

Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались после пяти лет брака.

Сначала поклонники заметили, что 56-летний актер удалил все фотографии своей 26-летней жены-модели из соцсетей и не поздравил ее публично с днём рождения.

Источники из окружения пары подтвердили новость в комментарии для Daily Mail, уточнив, что разрыв произошел «несколько недель назад», и Тина «убита горем». Хотя, по словам некоторых инсайдеров, именно ее измена стала причиной расставания.

Первой женой Касселя была Моника Белуччи: они начали встречаться в 1996 году, поженились в 1999-м, стали родителями двух дочерей Девы и Леони и расстались в 2013-м. В 2016 году Венсан познакомился с Тиной, которой тогда было всего 19 лет, что вызвало волну сплетен из-за их большой разницы в возрасте. Они поженились через два года, а в 2019-м у супругов родилась дочь Амазони.

Источник: InterMedia