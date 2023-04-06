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«Топ Ган: Мэверик», «Одни из нас» и «Очень странные дела» лидируют в номинациях MTV Movie & TV Awards

Автор Эвелина Никанорова
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Были объявлены номинанты на премию MTV Movie & TV Awards. Лидером по числу номинаций – семь упоминаний – стал фильм «Топ Ган: Мэверик», по шесть у сериалов «Одни из нас» и «Очень странные дела».

На звание лучшего фильма также претендуют «Аватар: Путь воды», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Элвис», «Нет», «Улыбка» и «Крик 6», сериала – «Белый лотос», «Уэнсдей», «Волчья стая», «Йеллоустоун» и «Шершни».

За актерскую игру в кино номинированы Остин Батлер («Элвис»), Флоренс Пью («Не волнуйся, солнышко»), Кеке Палмер («Нет»), Майкл Б. Джордан («Крид 3») и Том Круз («Топ Ган: Мэверик»»), на телевидении – Обри Плаза («Белый лотос»), Кристина Риччи («Шершни»), Дженна Ортега («Уэнсдей»), Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»), Сэди Синк («Очень странные дела») и Селена Гомес («Убийства в одном здании»).

Голосование стартовало в тот же день на сайте премии и продлится до 17 апреля. В этом году в список добавлены две новые номинации «Best Reality On-Screen Team» и «Best Kick-Ass Cast»

Церемония вручения наград состоится 7 мая в Barker Hangar в Лос-Анджелесе, вести ее будет Дрю Бэрримор.

Источник: InterMedia

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