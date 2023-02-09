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Три новых фильма, аттракцион «Аватар» и сокращения в Disney

Автор Эвелина Никанорова
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Генеральный директор компании Disney Боб Айгер в квартальном отчёте анонсировал продолжения трех популярных полнометражных мультфильмов студии.

Три новых фильма, аттракцион «Аватар» и сокращения в Disney

Это сиквел «Зверополиса» (мультфильм вышел в 2016 году, а в 2022-м на Disney плюс был показан мини-сериал «Зверополис+», посвященный разным второстепенным персонажам), триквел «Холодного сердца» (две части анимационной сказки вышли в прокат в 2013 и 2019 годах) и пятая часть «Истории игрушек» (четвертая и, как ранее сообщалась, заключительная часть франшизы Pixar была выпущена в 2019 году, а в 2022-м увидел свет спин-офф «Базз Лайтер»).

— Скоро у нас будет больше информации об этих проектах, но это отличный пример того, как мы опираемся на наши непревзойденные бренды и франшизы, — заявил Айгер.

Боб также анонсировал новый аттракцион в Диснейленде под названием «Avatar Experience». Как легко догадаться, он будет посвящен киновселенной фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона. Айгер заявил, что «Аватар» теперь является «основной франшизой» для компании, добавив, что «есть способ использовать успех» в различных сферах бизнеса.

Не все новости, которые сообщил руководитель компании, были столь же радостными. Во время отчета было объявлено, что компания планирует сэкономить 5,5 миллиардов долларов, сократив 7 000 работников по всему миру: это около 3% всех сотрудников Disney.

— Эта реорганизация приведет к более экономичному, скоординированному и оптимизированному подходу к нашей деятельности, — считает генеральный директор. — Мы стремимся к более эффективному ведению нашего бизнеса, особенно в сложных экономических условиях. Я испытываю огромное уважение и признательность к нашим сотрудникам за их талант и самоотверженность.

Источник: InterMedia

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